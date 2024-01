Popiežius: kare nužudyti civiliai nėra „netiesioginiai nuostoliai“

„Kariniai ir civiliniai tikslai nebeskiriami, – 87 metų pontifikas sakė savo naujametiniame kreipimesi į diplomatus Vatikane. – Nėra tokio konflikto, kuris kokiu nors būdu neišsivystytų į beatodairiškus smūgius civiliams gyventojams. Įvykiai Ukrainoje ir Gazoje yra aiškus to įrodymas.“

„Negalime pamiršti, kad šiurkštūs tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimai yra karo nusikaltimai“, – tęsė jis savo kalboje, kurioje vyravo raginimai nutraukti karinius konfliktus visame pasaulyje.

Pranciškus teigė, kad žmonės turi aiškiau suvokti, jog civilių aukos – tai ne, jo žodžiais, netiesioginiai nuostoliai, o vyrai ir moterys, turintys vardus ir pavardes, kurie praranda savo gyvybes.

„Jei galėtume pažvelgti kiekvienam iš jų į akis, pavadinti juos vardais ir sužinoti ką nors iš jų asmeninės istorijos, pamatytume, kad karas yra ne kas kita, o didžiulė tragedija“, – sakė jis.

Be to, Pranciškus dar kartą pasmerkė spalio 7-osios „Hamas“ kovotojų išpuolį, per kurį Izraelyje, žydų valstybės duomenimis, žuvo apie 1 140 žmonių, daugiausia civilių.

Palestiniečių islamistų grupuotė, kurią Jungtinės Valstijos ir Europos Sąjunga laiko teroristine organizacija, taip pat, kaip nurodo Izraelis, paėmė apie 250 įkaitų, iš kurių 132 tebėra nelaisvėje. Manoma, kad mažiausiai 24 buvo nužudyti.

Humanitarinė krizė

„Dar kartą pasmerkiu šį aktą ir kiekvieną terorizmo bei ekstremizmo atvejį“, – sakė popiežius.

Nuo spalio 7-osios Izraelis į kruviniausią savo istorijoje išpuolį atsako nesiliaujančiu Gazos Ruožo bombardavimu ir sausumos invazija, per kuriuos, apsiausto anklavo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, žuvo mažiausiai 22 835 žmonės, daugiausia moterys ir vaikai.

Pontifikas teigė, kad griežtas Izraelio karinis atsakas sukėlė itin sunkią humanitarinę krizę ir nesuvokiamas kančias.

„Dar kartą kreipiuosi į visas suinteresuotas šalis, prašydamas nutraukti ugnį visuose frontuose (...) ir nedelsiant išlaisvinti visus Gazos Ruože laikomus įkaitus“, – kalbėjo Pranciškus.

„Prašau, kad palestiniečių žmonės gautų humanitarinę pagalbą, o ligoninėms, mokykloms ir maldos vietoms būtų suteikta visa būtina apsauga“, – pridūrė jis.

Jungtinių Tautų duomenimis, didžioji dalis Gazos Ruožo gyventojų buvo priversti palikti namus ir žiemą leidžia perpildytose prieglaudose arba palapinėse.

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) perspėjo dėl bado ir ligų pavojaus, žmonėms sunkiai gaunant maisto, švaraus vandens, degalų ir vaistų.

Sekmadienį JT pranešė apie kraupias scenas Al Aksos ligoninėje, vienoje iš vienintelių Gazos Ruože vis dar iš dalies veikiančių ligoninių, kur, kaip teigė organizacija, ant krauju aptaškytų grindų ir chaoso persmelktuose koridoriuose gydomi įvairaus amžiaus žmonės.