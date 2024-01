Izraelis apšaudė „Hezbollah“ pozicijas Libane, nukovė aukšto rango vadą

Šis pareiškimas greičiausiai dar labiau padidins nuogąstavimus, kad konfliktas Gazos Ruože gali išplisti.

Nukautasis vadas „atliko pagrindinį vaidmenį valdant „Hezbollah“ operacijas pietuose“, sakė saugumo pareigūnas, prašęs neskelbti jo pavardės, ir pridūrė, kad jis „žuvo per Izraelio reidą, kurio taikinys buvo jo automobilis pietuose“.

Pareigūnas teigė, kad šis asmuo užėmė dar kelias aukštas pareigybes šiitų judėjime.

Nuo spalio 7 dienos, kai prasidėjo Izraelio ir „Hamas“ karas, Izraelio ir Libano pasienyje nuolat vyksta susišaudymai, daugiausia tarp Izraelio pajėgų ir „Hamas“ sąjungininkės „Hezbollah“.

Didesnių nuogąstavimų dėl tolesnio karo eskalavimo sukėlė sausio 2 dieną „Hezbollah“ tvirtovėje Beirute įvykęs „Hamas“ vadovo pavaduotojo nužudymas, kurį, kaip AFP sakė vienas JAV gynybos pareigūnas, įvykdė Izraelis.

Salehas al Arouris, kuris nukautas per raketos smūgį, buvo svarbiausias „Hamas“ veikėjas, žuvęs per karą. Be to, tai buvo pirma ataka prieš Beirutą nuo kovų pradžios.

Trys mėnesiai nuo karo pradžios: Gazos Ruože dar laikomi 136 įkaitai

Prasidėjus ketvirtajam Gazos karo mėnesiui, Izraelis mano, kad Gazos Ruože dar yra 136 įkaitai. 25 jų greičiausiai yra negyvi, pirmadienį sakė vyriausybės atstovė. Prie įkaitų Izraelis priskaičiuoja ir dviejų karių, kurie buvo pagrobti per ankstesnį didelį Gazos karą 2014 m., kūnus bei dar du izraeliečius, kurie nuo tada laikomi palestiniečių teritorijoje.

Gazos karą prieš tris mėnesius sukėlė islamistinio „Hamas“ judėjimo ir kitų ekstremistinių palestiniečių grupuočių teroro ataka. Per ją, Izraelio duomenimis, žuvo daugiau kaip 1 200 žmonių. Apie 250 asmenų buvo pagrobti ir išvežti Gazos Ruožą.

Izraelis į tai reagavo intensyviais oro smūgiais ir sausumos operacija Gazoje. Tenykštės Sveikatos ministerijos duomenimis, nuo karo pradžios Gazos Ruože žuvo daugiau kaip 22 800 žmonių ir apie 58 000 buvo sužeisti.

Iš Gazos Ruože laikomų spalio 7 d. pagrobtų įkaitų 113 yra vyrai, 19 – moterys, sakė atstovė. Tarp jų yra du jaunesni nei penkerių metų amžiaus vaikai. Įkaitais laikomas 121 izraelietis ir 11 užsieniečių. Tarp pastarųjų yra aštuoni tailandiečiai, nepalietis, tanzanietis bei Prancūzijos ir Meksikos pilietis.

Vyksta įkaitų paleidimas, mainai

Lapkričio pabaigoje per savaitės trukmės paliaubas buvo paleisti iš viso 105 įkaitai. Mainais Izraelis paleido 240 savo kalėjimuose laikomų palestiniečių. Tada laisvę atgavo 81 „Hamas“ pagrobtas izraelietis ir 24 užsieniečiai.

Dar prieš tai „Hamas“ paleido keturias įkaites moteris. Vieną Izraelio karę išvadavo kolegos. Be to, Izraelis per karą atsiėmė aštuonių „Hamas“ nužudytų įkaitų kūnus. Vienas įkaitas žuvo mėginant jį išvaduoti. Dar tris netyčia nušovė Izraelio kariai. Vienas izraelietis po spalio 7 d. išpuolio laikomas dingusiu.

Nuo Izraelio sausumos operacijos pradžios Gazos Ruože spalio pabaigoje, kariniais duomenimis, žuvo 176 kariai. Daugiau kaip tūkstantis buvo sužeisti. Nuo spalio 7 d. priskaičiuota 510 žuvusių karių.