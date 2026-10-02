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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Po ugnikalnio išsiveržimo aptiktos dvi naujos salos

2026-10-02 12:41 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-02 12:41
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Praėjus mėnesiui po Anak Krakatau ugnikalnio išsiveržimo Indonezijoje, sukėlusio oro eismo chaosą, netoli jo aptiktos dvi naujos salos. 

Anak Krakatau ugnikalnis EPA

Praėjus mėnesiui po Anak Krakatau ugnikalnio išsiveržimo Indonezijoje, sukėlusio oro eismo chaosą, netoli jo aptiktos dvi naujos salos. 

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Abi salos yra mažiau nei už kilometro nuo Anak Krakatau, penktadienį naujienų agentūrai AFP sakė šalies vulkanologijos tarnybos atstovė. Aplink ugnikalnį ir toliau galioja padidintas pavojaus lygis.

Naujas salas aptiko Europos kosmoso agentūros (ESA) Žemės stebėjimo palydovai „Sentinel“, teigė tarnybos atstovė Rita Susilawati. 

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„Remiantis „Sentinel“ nuotraukų analize, aplink Anak Krakatau matyti du dariniai, panašūs į mažas salas“, – kalbėjo atstovė. Viena jų esą yra už 760 metrų į šiaurės vakarus nuo ugnikalnio, kitas – už 495 metrų į pietvakarius.

Už daugiau kaip 150 kilometrų nuo Džakartos esantis Anak Krakatau išsiveržė rugsėjo pradžioje, išmesdamas pelenų ir lavos debesį. Dėl to iš viso aštuoni Indonezijos oro uostai kelioms dienoms turėjo stabdyti darbą. Tarp jų buvo ir didžiausias šalies oro uostas – tarptautinis oro uostas netoli sostinės Džakartos. Įstrigo šimtai tūkstančių keliautojų.

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