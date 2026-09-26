Aliarmas Sicilijoje: iš Etnos ugnikalnio veržiantis pelenams, uždarytas Katanijos oro uostas

Italijos saloje esantis Etnos ugnikalnis yra aktyviausias Europos vulkanas. Šiuo metu pelenai veržiasi iš šiaurės rytinio kraterio ir vėjo yra nešami į pietus. Italijos geofizikos ir vulkanologijos instituto (INGV) duomenimis, debesis pakilo į keturių kilometrų aukštį.
Oro eismui šiuo metu, kaip ir praėjusią savaitę bei rugpjūtį, vėl paskelbtas raudonas pavojaus lygis. Tai aukščiausias iš keturių lygių. „Fontanarossa“ oro uostu naudojasi ir daug užsieniečių, atvykstančių atostogauti į didžiausią Italijos Viduržemio jūros salą.
Italijoje jau stiprėja politinės diskusijos dėl Katanijos oro uosto pažeidžiamumo. Civilinės saugos ministras Nello Musumeci, kalbėdamas apie pasikartojančias problemas dėl vulkaninių pelenų, neseniai pareiškė: „Ne Etna yra netinkamoje vietoje, o oro uostas.“
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