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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Etnos ugnikalnis vėl jaukia keliautojų planus: štai kur laukia skrydžių ribojimai

2026-09-28 17:17 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-28 17:17
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Sicilijos Katanijos oro uostas pirmadienį pratęsė skrydžių ribojimus dėl tiršto netoliese esančio Etnos ugnikalnio pelenų debesies, nuo savaitgalio trikdančio oro eismą.

Etnos ugnikalnis (EPA-ELTA nuotr.)

Sicilijos Katanijos oro uostas pirmadienį pratęsė skrydžių ribojimus dėl tiršto netoliese esančio Etnos ugnikalnio pelenų debesies, nuo savaitgalio trikdančio oro eismą.

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Svarbiausias Italijos salos oro uostas pranešė, kad oro bendrovės dėl išvykimo ribojimų, galiosiančių iki vidurnakčio, perkelia keleivius į kitus Sicilijos oro uostus – Palermo ar Komizo.

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Ši Viduržemio jūros sala yra populiari turistų kryptis, tačiau jau kelis mėnesius keliautojai patiria nepatogumų, nes iš Etnos kylantys pelenai ne kartą privertė Katanijos oro uostą riboti skrydžius.

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Etnos ugnikalnis

Italijos saloje esantis ugnikalnis yra aktyviausias Europoje. Šiuo metu pelenai veržiasi iš šiaurės rytinio kraterio, vėjas juos neša į pietus.

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Italijos geofizikos ir vulkanologijos instituto (INGV) duomenimis, virš ugnikalnio kaupiasi rausvai rudas dūmų debesis, kartais pasiekiantis 4 kilometrų aukštį.

Instituto ekspertų teigimu, tai nėra artėjanti sprogstamoji fazė. Anot jų, šis debesis yra įprastas reiškinys, tarsi ugnikalnio apsivalymo procesas.

„Tarsi atvirkščiai veikiantis dulkių siurblys“, – sakė vulkanologas Marco Neri.

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