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Po tragiškos 20-metės pilotės žūties lėktuvo katastrofoje – tėvo ašaros: perklausė paskutinius dukros žodžius

2026-11-07 12:09 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-07 12:09
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Prabilo siaubingoje lėktuvo katastrofoje žuvusios 20-metės pilotės tėvas. Kaip skelbia „ABC News“, „Learjet“ katastrofoje žuvusios merginos tėtis perklausė paskutinius jo dukters pasiųstus radijo pranešimus.

Po tragiškos 20-metės pilotės žūties lėktuvo katastrofoje – tėvo ašaros: perklausė paskutinius dukros žodžius SCANPIX

Prabilo siaubingoje lėktuvo katastrofoje žuvusios 20-metės pilotės tėvas. Kaip skelbia „ABC News“, „Learjet“ katastrofoje žuvusios merginos tėtis perklausė paskutinius jo dukters pasiųstus radijo pranešimus.

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Lėktuvas „Learjet 60“, skridęs iš Ostino Teksaso valstijoje į Bahamų salas, praėjusį sekmadienį sudužo Palm Byčo apygardoje, pranešė transporto sekretorius Seanas Duffy‘is. Žuvo visi devyni orlaiviu skridę žmonės.

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JAV – siaubinga lėktuvo katastrofa 

Antrosios lėktuvo pilotės Nathalios Gadelha Filgueiras tėtis Allanas Filgueirasas sakė, kad didžiavosi tuo, kaip jo dukra dorojosi krizės akivaizdoje.

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Vyras pats yra pilotas ir pats padėjo dukrai mokytis pilotuoti orlaivius.

A. Filgueiresas sakė, kad stebėjosi, kaip jo dukra išlaikė tvirtumą.

Minėtas lėktuvas gana stačiu kampu rėžėsi į žemę, po smūgio pakilo didžiulis liepsnos kamuolys, iš lėktuvo neliko praktiškai nieko, o smūgis žemėje išmušė kraterį.

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„Norėjau būti šalia jos. Lėktuvo viduje, kad galėčiau padėti“, – sakė jis spaudos konferencijoje, vos sulaikydamas ašaras.

„Ji man parodė, ką reiškia būti didvyriu, nes kai pamatai, kad tai artėja, daugelis didžiųjų vaikinų – kariškių ar kitų – nesugeba susitvarkyti. O ji ten buvo ta, kuri kovojo iki paskutinės akimirkos“, – sako jis.

Paviešintame įraše girdėti, kaip pilotė pranešė skrydžių valdymo centrui, kad ant lėktuvo susiformavo ledas, nes lėktuvas buvo įskridęs į audrą. Lėktuvas susidūrė su turbulencija. Tačiau staigiai padėtis pablogėjo, lėktuvas smigo nosimi žemyn.

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„Skelbiu avarinę padėtį 722-Bravo-Delta. Mes viršijame leistiną greitį ir leidžiamės 20 000 pėdų per minutę greičiu!“ – pasakė ji.

Tėvas ir aviacijos saugos ekspertai gyrė pilotės ramumą. Manoma, kad kabinoje sėdėjo 55-metis kapitonas Jeffas Gregory.

„Šeimai tai – tarsi iš krūtinės būtų išplėšta širdis“, – sakė A. Filgueiras.

„Turiu rasti būdą, kaip toliau gyventi“, – pridūrė jis.

Šeima atmetė internete pasirodžiusią kritiką – buvo abejojama, ar mergina turėjo pakankamai patirties, kad galėtų sėdėti galingo verslo lėktuvo kabinoje. Ji turėjo daugiau nei 1 300 skrydžio valandų patirties ir baigė išsamius mokymus, kad gautų komercinės pilotės licenciją ir „Learjet“ sertifikatą.

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Jos tėvo advokatas Stuartas Grossmanas sakė, kad spaudos konferencijos tikslas buvo „išsaugoti ne tik jos atminimą, bet ir reputaciją“.

„Ji visur, ką darė, buvo geriausia savo klasėje, ir, nepaisant savo jauno amžiaus, buvo puikiai kvalifikuota būti šio skrydžio antrąja pilote“, – sakė S. Grossmanas.

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