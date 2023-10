Po „Hamas“ paviešinto įkaitės vaizdo įrašo – širdį spaudžianti šeimos reakcija: „Maniau, kad sapnuoju“

„Mačiau, kad ji gyva... Prieš tai girdėjau gandus, kad jai buvo šauta į petį arba į koją. <...> Matau, kad jai buvo atlikta operacija, ji atrodo labai išsigandusi, atrodo, kad jai labai skauda, ir matau, kad ji sako tai, ką jai liepia sakyti“, – žurnalistams sakė pagrobtos merginos mama.

„Prašau pasaulio lyderių, kad mano dukra būtų grąžinta tokios būklės, kokios ji yra šiandien, taip pat ir kiti įkaitai.

<...> Prašau pasaulio grąžinti man mano kūdikį. Tai nusikaltimas prieš žmoniją. Visi kartu turime sustabdyti šį terorą“, – pridūrė ji, laikydama dukros nuotrauką.

M. Shem teta pirmadienį Izraelio žiniasklaidai patvirtino, kad šeima matė vaizdo įrašą ir patvirtino, kad tai buvo Mia: „Šiandien [šeima] paskambino man šaukdama ir pasakė, kad mato Mią vaizdo įraše „Telegram“. Aš ją mačiau ir maniau, kad sapnuoju. Po tiek laiko pagaliau pamačiau mergaitę“.

„Ji atrodo sužeista ir išsigandusi – bet bent jau ji gyva“, – pridūrė ji.

Teroristinį grupuotės „Hamas“ pirmadienio vakarą paskelbtame pirmajame vaizdo įraše matoma, kaip jaunos moters sužeista ranka yra tvarstoma o vėliau ji kalba į kamerą, praneša „The Times of Israel“.

Mergina buvo pagrobta „Hamas“ teroristų spalio 7 d., kai dalyvavo festivalyje Reimo kibuce, kur užpuolikai taip pat išžudė daugiau kaip 260 festivalio lankytojų.

🇵🇸🇮🇱 Hamas Release a Video Of A Hostage.



Mia Shem, 21 years old, is a Shoham resident with French citizenship.



She was kidnapped by Hamas from Sderot on the 7th of October.



"I am a prisoner in Gaza and they treated me and performed a surgery on me that took 3 hours, and… pic.twitter.com/0u1QZ0RgxR

