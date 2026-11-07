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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Plinta kraupūs vaizdai iš Krokuvos: sustabdęs žudiką sužeistas pareigūnas krito šalia

2026-11-07 21:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-07 21:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kraupus išpuolis Krokuvos istorinėje turgaus aikštėje. Užpuolikas ėmė šaudyti į atsitiktinius praeivius iš pravažiuojančio automobilio. Nepatvirtintais duomenimis žuvo mažiausiai šeši žmonės, keliolika sužeista.

Kraupus išpuolis Krokuvos istorinėje turgaus aikštėje. Užpuolikas ėmė šaudyti į atsitiktinius praeivius iš pravažiuojančio automobilio. Nepatvirtintais duomenimis žuvo mažiausiai šeši žmonės, keliolika sužeista.

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Liudininkai užfiksavo, kaip sužeistas pareigūnas, paleidžia šūvius į gulintį užpuoliką. Žiniasklaidos duomenimis, jis išgabentas į ligoninę. Įtariamojo automobilyje rasta daug ginklų ir amunicijos, nepatvirtintais duomenimis, pareigūnai ataką laiko teroristine.

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FOTOGALERIJA. Šaudynės Krokuvoje

Kruvinas šeštadienis Lenkijoje

Krokuvos istoriniame centre praeivis užfiksavo neįtikėtinus vaizdus.

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Policijos pareigūnas paleido mažiausiai šešis šūvius į gulintį vyrą su karine apranga ir uždengtu veidu. Akivaizdžiai sužeistas pareigūnas netrukus krenta šalia ant grindinio.

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Tai žiauraus išpuolio Krokuvoje pabaiga.

Visą reportažą galite pažiūrėti TV3 Žinių reportaže, šio teksto viršuje.

Apie trečią valandą vietos laiku istorinėje Krokuvos turgaus aikštėje užpuolikas pradėjo šaudyti iš pravažiuojančio juodo „Subaru“ markės automobilio.

Lenkų žiniasklaida praneša, kad pačių lenkų ir turistų pamėgtoje turgaus aikštėje užpuolikas iš karinio ginklo šaudė į atsitiktinius praeivius. Policija perspėjo žmones skubiai slėptis ir ėmė persekioti užpuoliką.

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Lenkijos žiniasklaidos duomenimis, užpuolikas pašautas ir nugabentas į ligoninę.

Tuo metu liudininkai fiksuoja ant Krokuvos senamiesčio grindinio gulinčius žmones. Nepatvirtintais duomenimis, žuvo mažiausiai šeši žmonės, keliolika sužeista. Lenkų žiniaskaida cituoja šaltinius teisėsaugoje, esą tai buvo teroristinis aktas. Užpuoliko mašinoje aptikta daug ginklų ir amunicijos.

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