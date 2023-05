Pirmas Lukašenkos pasirodymas viešumoje: „Kai pavaldiniai bijo pranešti, kad tu jau miręs“

„Lukašenka (ar jo maketas) pirmą sykį pasirodė viešumoje nuo gegužės 9-osios. Jo ranka vis dar apibintuota“, – pažymima „Zerkalo“.

Nuotrauka, kurioje Baltarusijos diktatorius matomas sėdintis oro gynybos pajėgų vadavietėje, sulaukė daugiausiai opozicinės baltarusių žiniasklaidos dėmesio. A. Lukašenka yra vadinamas „Madam Tiuso muziejaus eksponatu“ ir „mirusiu asmeniu, kuriam pavaldiniai bijo apie tai pranešti“.

Viešai pasirodžiusiam A. Lukašenkai buvo apibintuota kairė ranka, nors dar gegužės 9-ąją Maskvoje bintas buvo uždėtas ant dešiniosios. Tai gali būti paaiškinama tuo, kad jam intensyviai buvo statomas kateteris.

Be to, lyginant gegužės 9-osios ir gegužės 15-osios nuotraukas pastebimi ir A. Lukašenkos išvaizdos pokyčiai. Tai gali būti paaiškinta tuo, kad A. Lukašenka per savaitę išgyveno sunkias sveikatos problemas, tačiau taip pat tai galėjo būti ir jo antrininkas arba „perlenkta lazda“ retušuojant jo atvaizdą nuotraukoje, nes veido išvaizdos pokyčiai atrodo dramatiškai.

„Zerkalo“ pažymima, kad paviešintose nuotraukose buvo „akivaizdžiai persistengta su retušavimu“. „Redagavus nuotrauką Lukašenka ne tik atrodo energingiausiai ir žvalgiausiai iš visų savo aplinkoje, tačiau dar lyg ir atjaunėjo 20 metų“. Dar labiau situaciją pablogino tai, kad kartu su nuotraukomis paviešintame vaizdo įraše buvo matyti, jog A. Lukašenkos paakiai pajuodę, jis pats yra perbalęs, užkimusiu balsu ir sunkiai alsuoja.Netrukus A. Lukašenkos administracija ištrynė „vaškinio Lukašenkos“ nuotrauką iš oficialaus prezidentūros tinklapio, nepaisant to, kad ji jau išplito internete.

Baltarusijos opozicijos veikėjas Pavelas Latuška, dar prieš A. Lukašenkai pasirodant viešumoje, skelbė, jog Kremliaus statytiniui Baltarusijoje diagnozuotas infekcinis-alerginis miokarditas.