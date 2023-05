Lukašenka dingo iš viešumos: ligotas diktatorius nebesirodo po gandų apie jo sveikatą

Baltarusijos opozicinė žiniasklaida pastebėjo, kad karinio parado Maskvoje metu Aliaksandras Lukašenka atrodė nusilpęs. Jis net nesugebėjo nueiti 300 metrų Raudonąja aikšte, teko pasinaudoti apsaugos transportu. Nuotraukose jo ranka apibintuota – taip būna tvarstoma po lašelinės procedūrų. A. Lukašenka taip pat neliko pietauti su V. Putinu Maskvoje ir išsyk išskrido atgal į Minską.

Kremliaus atstovai tvirtino, kad A. Lukašenka išskrido, nes turėjo dalyvauti Gegužės 9-osios renginiuose Minske, tačiau ir ten jis nepasirodė. Vietoje savęs „paskyrė“ gynybos ministrą Viktorą Chreniną.

Apie A. Lukašenkos sveikatos būklę kalbėjo ir rusų žurnalistai. „Sudarė įspūdį savo nesveika būkle Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka, ir staiga pasidarė gaila šio pagyvenusio žmogaus, juk jis paskutinę akimirką išsirengė į Maskvą. Jam dabar, rodytųsi, visai negerai, ir neduok Dieve, prireiktų neštuvų su reanimacine įranga, kurią atvežė prie Valstybinės universalinės parduotuvės prieš pačią renginio pradžią“, – skelbiama „Kommersant“ tekste, skirtame Pergalės paradui nušviesti.

D. Peskovas vėliau sakė, kad Lukašenka „turėjo skubiai išvykti“ iš Maskvos į renginius Baltarusijoje, o aptarinėti jo sveikatą „itin nekorektiška“.

Nuo to laiko praėjo jau trys dienos, o viešumoje A. Lukašenka taip ir nepasirodė. Oficialios informacijos apie jo sveikatą nėra, nors tai yra gana būdinga Baltarusijos valdžiai. Leidinys „Zerkalo“ paskaičiavo, kad per paskutinius 10 metų A. Lukašenka ir jo atstovai apie diktatoriaus sveikatos būklę kalbėjo vos keturis kartus. 2013 ir 2014 metais jam buvo operuoti keliai, o 2020-aisiais jis jau pats gyrėsi, kaip be simptomų persirgo koronavirusu.

„Zerkalo“ atliktame tyrime skelbiama, kad A. Lukašenka šį mėnesį nebūdingai sau nedalyvauja viešuose renginiuose. Per 12 dienų viešumoje rodėsi vos dukart, išskyrus Gegužės 9-osios pasirodymą Maskvoje.

Baltarusijos opozicijos atstovė Sviatlana Cichanouskaja jau spėjo pareikšti, kad jeigu „Lukašenkai galas“, tai Baltarusija privalo neleisti „kito diktatoriaus ar rusų statytinio“ atėjimo – ir yra pasirengusi prisiimti atsakomybę už tai, kad taip nenutiktų.

Remiantis Baltarusijos įstatymais, jeigu A. Lukašenka mirtų ar pasitrauktų iš prezidento posto dėl sveikatos būklės, tai jo vietą užimtų parlamento pirmininkė Natalija Kočanova. Ji turėtų paskelbti pirmalaikius šalies prezidento rinkimus.