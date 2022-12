Peskovas atsikirto į kalėdinį Zelenskio pasiūlymą Putinui

Kaip žurnalistams antradienį sakė D. Peskovas, apie karių patraukimą iki Kalėdų „negali būti nė kalbos“.

Be to, V. Putino dešinioji ranka patarė Ukrainos pusei „susitaikyti su realybe, kuri susiklostė per visą šį laiką“. Omenyje turimos teritorijos, kurias Rusija Ukrainoje užgrobė nuo vasario 24 dienos.

„Šios realijos rodo, kad Rusijos Federacija turi naujų subjektų, jie atsirado dėl šiose teritorijose vykusių „referendumų“. Neatsižvelgus į šias naujas realijas, jokia pažanga neįmanoma“, – nukirto D. Peskovas.

V. Zelenskis pirmadienį paragino Rusiją Kalėdų proga išvesti savo kariuomenę iš Ukrainos teritorijos.

Tokiu būdu, pasak prezidento, Maskva parodytų nuoširdžias intencijas, G-7 šalių lyderiams savo kalboje sakė V. Zelenskis.

„Jeigu Rusija išves savo kariuomenę iš Ukrainos, tai užtikrins ilgalaikį karo veiksmų nutraukimą. Aš tikiuosi, kad jūs palaikysite mūsų raginimą, nes tai yra globalus interesas, dalis taikos formulės.

Aš nematau priežasties, kodėl Rusija neturėtų padaryti to dabar, Kalėdų proga. Maskvos atsakymas parodys, ko jie nori iš tikrųjų“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Be to, V. Zelenskis pasiūlė sušaukti Pasaulinės taikos formulės viršūnių susitikimą.