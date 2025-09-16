Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Per „Zapad 2025“ Rusija ir Baltarusija treniravosi dislokuoti naujas raketas „Orešnik“

2025-09-16 19:24 / šaltinis: ELTA
2025-09-16 19:24

Per didelio masto manevrus „Zapad 2025“ Rusija ir Baltarusija treniravosi planuoti naujų rusiškų vidutinio nuotolio raketų „Orešnik“ dislokavimą, antradienį pranešė Baltarusijos generalinio štabo viršininkas Pavelas Muraveika. 

„Zapad-2025“ (nuotr. SCANPIX)
17

Per didelio masto manevrus „Zapad 2025" Rusija ir Baltarusija treniravosi planuoti naujų rusiškų vidutinio nuotolio raketų „Orešnik" dislokavimą, antradienį pranešė Baltarusijos generalinio štabo viršininkas Pavelas Muraveika. 

0

„Zapad-2025“
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Zapad-2025“

Visos pratybų „Zapad 2025“ užduotys buvo įvykdytos, citavo P. Muraveiką valstybinė naujienų agentūra „BelTA“, tai sakiusį oficialiai skelbiamą paskutinę karinių pratybų dieną. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nestrateginių branduolinių ginklų dislokavimo planavimas ir testavimas bei mobiliųjų raketų kompleksų „Orešnik“ testavimas ir dislokavimas yra vieni iš svarbių įvykių“, – sakė P. Muraveika, bet išsamesnės informacijos nepateikė. 

Rusija perkėlė taktinius branduolinius ginklus į kaimynę ir artimą sąjungininkę Baltarusiją. Ją valdantis Aliaksandras Lukašenka siekia, kad šalyje būtų dislokuotos ir branduolines galvutes galinčios nešti vidutinio nuotolio raketos.  

Atsižvelgiant į didėjantį Rusijos ir Vakarų priešiškumą, reguliarūs didelio masto manevrai kelia nerimą NATO sąjungininkėms, ypač tiesioginėms kaimynėms Lenkijai, Lietuvai, Latvijai ir Estijai. 

Dėl pratybų „Zapad 2025“ Lenkija uždarė sieną su Baltarusija bei ketina ją laikyti uždarytą ir pasibaigus manevrams. 

„Atnaujinsime eismą, kai tik siena bus visiškai saugi ir tai patvirtins valdžios institucijų pateikta informacija“, – Varšuvoje sakė Vidaus reikalų ministerijos atstovė spaudai. 

Susirūpinimas dėl karinių pratybų sustiprėjo, kai praėjusią savaitę prieš pat jų pradžią į Lenkijos oro erdvę įskrido daug Rusijos dronų. NATO šio incidento nevertina kaip užpuolimo, laiko jį Maskvos provokacija ir Aljanso gynybos pajėgumų rytiniame flange išbandymu.

