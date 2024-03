Per dieną Tetiana neteko visko – sūnaus, marčios, trijų anūkų ir namų: juos pasiglemžė mirtinas rusų smūgis

Tokioje šalyje kaip Ukraina, kur ištisi miestai sulyginti su žeme, aukų skaičius toks didelis, kad žurnalistai dažnai nepajėgia jų aprašyti.

Vietoj to remiamasi skaičiais, pavyzdžiui, Jungtinių Tautų žmogaus teisių stebėjimo misijos Ukrainoje duomenimis, kad nuo tada, kai Rusija pradėjo plataus masto puolimą, žuvo 10 tūkst. civilių gyventojų.

Portalas „Skynews“ skelbia, jog Ukrainos prezidento kanceliarijos statistikos duomenimis teigiama, kad nuo 2022 m. vasario žuvo 529 vaikai.

Every day the Ukraine war claims more lives, but behind the numbers are stories like Tetiana's - a grandmother who lost her son, daughter-in-law and three grandchildren on one awful night.



