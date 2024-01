Pavojingos oro sąlygos stabdo Europos oro uostus: keleiviai įstrigo be nakvynės, lėktuvuose kilo muštynės

Sausio 22-osios naktį Jungtinę Karalystę užklupo 160 km/val. siekianti audra „Isha“ bei smarkios liūtys, kurios sukėlė daug trikdžių oro linijoms.

Dublino tarptautinis oro uostas paskelbė įspėjimą apie galimus skrydžių atšaukimus, vėlavimus ir nutrauktus nusileidimus, o daugybė skrydžių buvo nukreipti į kitus oro uostus, įskaitant lėktuvus nukreiptus į žemyninę Europą.

Keleiviai peikė oro linijų bendrovę dėl komunikacijos stokos, teigdami, kad jie buvo įstrigę valandų valandas užsienio oro uostuose.

Keleivis interneto portalui „MailOnline“ pasakojo, kad daugiau nei dvi valandas buvo įstrigęs alinančiame karštyje, kai jo skrydis iš Milano Italijoje į Mančesterį, Jungtinę Karalystę, buvo nukreiptas ir nusileido Stanstedo oro uoste, Jungtinėje Karalystėje.

„Lėktuve buvome laikomi daugiau nei dvi valandas be jokios informacijos ir patogumų. Visiems, kurie prašė vandens, buvo paduodami puodeliai su verdančiu vandeniu, nors lėktuve buvo tvanku. Žmonės bandė miegoti ant grindų, kilo muštynės, buvo iškviesta policija. Darbuotojai nepasiūlė nieko valgyti ar gerti šeimoms su mažais vaikais ar asmenims su sveikatos sutrikimais“, – teigė keleivis.

Very tense 24 hours in that airport.

A total of 20 hours for us there. Eventually got back to another UK airport. Felt like a lot of people should have just been put up in a hotel instead of making them wait it out and have the staff feel the brunt of the anger @Ryanair pic.twitter.com/pGLSsZiO9h

