Pavojinga akimirka Krokuvoje: dėl rastos bombos evakuoti žmonės

Nesprogęs šaudmuo buvo aptiktas antradienį, spalio 7 d., Koperniko gatvėje, vykdant statybos darbus Jagiellonų universiteto komplekso teritorijoje. Dėl šio radinio evakuota apie 40 žmonių, rašoma „Evropeiskaja pravda“.
Evakuacija Europoje
Kovo mėnesį policija ir ugniagesiai Čekijos Brno centre buvo priversti evakuoti kelis netoli prekybos centro esančius namus, kai statybos darbų metu rasta Antrojo pasaulinio karo laikų aviacinė bomba.
Birželio pradžioje Vokietijos mieste Kelne įvyko didžiausia nuo 1945 m. evakuacija – aptikus tris amerikietiškas Antrojo pasaulinio karo bombas.
Liepos mėnesį kitame Vokietijos mieste buvo neutralizuota 500 kg sverianti bomba, dėl kurios teko evakuoti apie 20 tūkst. žmonių.
