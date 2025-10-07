Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Pavojinga akimirka Krokuvoje: dėl rastos bombos evakuoti žmonės

2025-10-07 17:06 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-07 17:06

Lenkijos Krokuvos centre antradienį kilo sumaištis – dėl statybų metu rastos nesprogusios amunicijos teko evakuoti kelias dešimtis žmonių ir uždaryti gatvę. Pavojingą radinį sėkmingai neutralizavo policija.

Pavojinga akimirka Krokuvoje: dėl rastos bombos evakuoti žmonės (nuotr. SCANPIX)
18

Lenkijos Krokuvos centre antradienį kilo sumaištis – dėl statybų metu rastos nesprogusios amunicijos teko evakuoti kelias dešimtis žmonių ir uždaryti gatvę. Pavojingą radinį sėkmingai neutralizavo policija.

0

Nesprogęs šaudmuo buvo aptiktas antradienį, spalio 7 d., Koperniko gatvėje, vykdant statybos darbus Jagiellonų universiteto komplekso teritorijoje. Dėl šio radinio evakuota apie 40 žmonių, rašoma „Evropeiskaja pravda“.

Evakuacija Europoje

Kovo mėnesį policija ir ugniagesiai Čekijos Brno centre buvo priversti evakuoti kelis netoli prekybos centro esančius namus, kai statybos darbų metu rasta Antrojo pasaulinio karo laikų aviacinė bomba.

Birželio pradžioje Vokietijos mieste Kelne įvyko didžiausia nuo 1945 m. evakuacija – aptikus tris amerikietiškas Antrojo pasaulinio karo bombas.

Liepos mėnesį kitame Vokietijos mieste buvo neutralizuota 500 kg sverianti bomba, dėl kurios teko evakuoti apie 20 tūkst. žmonių.

