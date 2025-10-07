Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Sikorskis perspėjo Varšuvoje vykstančią ESBO konferenciją dėl Maskvos hibridinio karo

2025-10-07 15:46 / šaltinis: ELTA
2025-10-07 15:46

Radoslawas Sikorskis (nuotr. SCANPIX)

Radoslawas Sikorskis (nuotr. SCANPIX)

Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis Varšuvoje vykstančios Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) konferencijos atidarymo metu pareiškė, kad Rusija ir jos sąjungininkės vykdo hibridinį karą, siekdamos gilinti demokratinį socialinį susiskaldymą regione.

0

Pirmadienį prasidėjusioje Varšuvos žmogaus dimensijos konferencijoje dalyvauja Suomijos užsienio reikalų ministrė ir ESBO pirmininkė Elina Valtonen, ESBO generalinis sekretorius Feridunas Sinirlioglu ir ESBO vyriausiasis komisaras tautinių mažumų klausimais Christophe‘as Kampas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tą pačią dieną paskelbtame pareiškime Lenkijos užsienio reikalų ministerija susitikimą pavadino „viena svarbiausių dialogo žmogaus teisių klausimais platformų“.

Savo pasakytoje kalboje R. Sikorskis paragino ESBO narius pasiruošti Rusijos hibridinei veiklai ir teigė, kad Maskvos hibridinio karo tikslas – „poliarizuoti visuomenę ir pakirsti pasitikėjimą viešosiomis demokratinių valstybių institucijomis“.

„Vos prieš kelias dienas tai matėme Moldovoje. Rusija ir jos vietiniai parankiniai bandė daryti įtaką (rinkimų) rezultatams pirkdami balsus, skleisdami dezinformaciją ir vykdydami kibernetines atakas“, – sakė aukščiausio rango diplomatas.

Per ateinančias 10 dienų konferencijos dalyviai dalyvaus posėdžiuose žmogaus teisių, tarptautinės humanitarinės teisės, pagrindinių laisvių, teisinės valstybės ir demokratinių institucijų temomis, rašoma ministerijos pareiškime.

