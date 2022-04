Paviešintas vaizdo įrašas, kaip Borisas Johnsonas pasiekė Kyjivą

Šis vaizdo įrašas pasirodė praėjus dienai nuo B. Johnsono vizito ir dviem dienoms nuo Rusijos atakos prieš civilius gyventojus Kramatorsko geležinkelio stotyje, kur žuvo 52 civiliai, o daugybė žmonių sužeista.

„Keliauju fantastišku Ukrainos geležinkelių traukiniu į Kyjivą iš Lenkijos“, - vaizdo įraše sako B. Johnsonas, pavadindamas geležinkelių darbuotojus „geležiniais žmonėmis“ dėl nenuilstamo darbo ir geležinės dvasios priešinantis agresijai kartu su visais Ukrainos gyventojais bei kariais.

„Labai užjaučiu dėl kolegų ir draugų praradimo Kramatorske. Mes, Jungtinėje Karalystėje reiškiame solidarumą su jumis“, - vaizdo įraše kalbėjo B. Johnsonas.

CNN Ukrainos geležinkeliai pranešė, kad nuo Rusijos invazijos pradžios evakavo apie 3,5 mln. gyventojų, daugiausia vaikų, moterų ir negalią turinčių žmonių.

„Ukraina neteko oro susisiekimo, keliai yra blokuojami, todėl didžiulis geležinkelių tinklas tapo vienintele patikima transportavimo arterija“, - teigiama Ukrainos geležinkelių komentare CNN.

Jungtinė Karalystė pažadėjo Ukrainai suteikti įvairios ginkluotės, tarp jų apie 120 šarvuotų transporto priemonių, taip pat priešlaivinių sistemų, kurios padėtų apsaugoti Ukrainos uostus. Tarp tiekiamos ginkluotės bus ir 800 vienetų prieštankinės ginkluotės, priešlėktuvinių ginklų, dronų savižudžių bei apsaugos priemonių kariams. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dėkojo Jungtinės Karalystės premjerui už solidarumą. Britai yra vieni stipriausių Ukrainos kovos prieš Rusiją rėmėjų.

Boris Johnson to Ukrainian railway workers,:"We in the UK stand in solidarity with you".



