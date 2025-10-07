Paviešino Putino slepiamų sūnų nuotraukas ir pavardes

Suteiktos slaptos pavardės, manoma, susijusios senelio – Vladimiro Spiridonovičiaus Putino – tėvavardžiu.
Nors daugybė nepriklausomų tyrimų ir šaltinių teigia, kad pora turi bent jau du sūnus, pats V. Putinas niekada nepripažino turįs vaikų su A. Kabajeva
„Agentstvo“ pažymi, V. Putinas ir A. Kabajeva su dviem sūnumis didžiąją laiko dalį praleidžia Rusijos diktatoriaus rezidencijoje Valdajuje. A. Kabajevai, jos įpėdiniams ir tarnams ten pastatytas atskiras medinis rūmas, SPA centras, vaikų poilsio zona ir didelis parkas, rašo nepriklausomas rusų tiriamosios žurnalistikos portalas „Proekt“.
Paviešino nuotraukas
Kartais jų sūnūs Ivanas ir Vladimiras vis dėlto pasirodo viešumoje, todėl pavyko gauti jų nuotraukas. Jos pirmą kartą paskelbtos knygoje „Caras asmeniškai“.
Apie tai, kad V. Putino ir A. Kabajevos sūnų vardai yra Ivanas ir Vladimiras, anksčiau rašė „Dossier“. Tuo metu leidinys juos vadino Putinais.
Prisidengdamos slaptomis pavardėmis gyvena ir prezidento dukros iš pirmosios santuokos – Katerina Tichonova ir Marija Voroncova.
Komentuodamas V. Putino planus savo gimtadienio proga, jo spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas nepatikslino, ar prezidentas šią dieną praleis su savo dabartine šeima. Jis tik pasakė, kad V. Putiną „su šiluma ir meile“ pasveikins jo anūkai – dukterų vaikai.
Vladimiro Putino gimtadienis yra šiandien, spalio 7 d. Diktatoriui sukanka 73 metai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!