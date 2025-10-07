Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Paviešino Putino slepiamų sūnų nuotraukas ir pavardes

2025-10-07 12:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-07 12:20

Dviem Vladimiro Putino ir Alinos Kabajevos sūnum buvo suteiktos slaptos pavardės ir dokumentuose jie – Ivanas ir Vladimiras Spiridonovai. Tai paskelbė žurnalistai Romanas Badaninas ir Michailas Rubinas knygoje „Caras asmeniškai“, rašo „Agentstvo“.

Vladimiras Putinas, Alina Kavbajeva ir jų sūnūs (nuotr. Telegram)

0

Suteiktos slaptos pavardės, manoma, susijusios senelio – Vladimiro Spiridonovičiaus Putino – tėvavardžiu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors daugybė nepriklausomų tyrimų ir šaltinių teigia, kad pora turi bent jau du sūnus, pats V. Putinas niekada nepripažino turįs vaikų su A. Kabajeva

„Agentstvo“ pažymi, V. Putinas ir A. Kabajeva su dviem sūnumis didžiąją laiko dalį praleidžia Rusijos diktatoriaus rezidencijoje Valdajuje. A. Kabajevai, jos įpėdiniams ir tarnams ten pastatytas atskiras medinis rūmas, SPA centras, vaikų poilsio zona ir didelis parkas, rašo nepriklausomas rusų tiriamosios žurnalistikos portalas „Proekt“.

Paviešino nuotraukas

Kartais jų sūnūs Ivanas ir Vladimiras vis dėlto pasirodo viešumoje, todėl pavyko gauti jų nuotraukas. Jos pirmą kartą paskelbtos knygoje „Caras asmeniškai“.

Apie tai, kad V. Putino ir A. Kabajevos sūnų vardai yra  Ivanas ir Vladimiras, anksčiau rašė „Dossier“. Tuo metu leidinys juos vadino Putinais.

Prisidengdamos slaptomis pavardėmis gyvena ir prezidento dukros iš pirmosios santuokos – Katerina Tichonova ir Marija Voroncova.

Komentuodamas V. Putino planus savo gimtadienio proga, jo spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas nepatikslino, ar prezidentas šią dieną praleis su savo dabartine šeima. Jis tik pasakė, kad V. Putiną „su šiluma ir meile“ pasveikins jo anūkai – dukterų vaikai.

Vladimiro Putino gimtadienis yra šiandien, spalio 7 d. Diktatoriui sukanka 73 metai.

