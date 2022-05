„Pasivaikščiokite“ po sunaikintus Ukrainos miestus – „Google Maps“ demonstruoja, kaip jie atrodo

„Google Maps“ viso pasaulio gyventojams dabar leidžia „pasivaikščioti“ šių miestų gatvėmis ar bent pamatyti Rusijos karinių pajėgų miestams padarytą žalą panoramose. Šiuo metu suteikiama galimybė „apsilankyti“ Bučoje, Irpinėje, Borodiankoje, Hostomelyje, Gorenkoje, Stojankoje.

⚡️Google Maps added panoramas of cities and places of #Kyiv region destroyed by shelling. On the map you can see images of April 2022 from:

