Alina Kabajeva, kurią santykiai su Putinu pakėlė į Rusijos valdžios Olimpą

Apie Putino parankinius rašo Laisvosios Rusijos forumas su tikslu paviešinti Putino režimą remiančius, bendrininkaujančius ir leidžiančius veikti asmenis.

Rusijoje ji pristatoma kiek trumpiau: Rusijos sportininkė ir politikė. Nuo 2014 m. rugsėjo mėn. – „Nacionalnaja media gruppa“ valdybos pirmininkė. Nuo 2016 m. vadovauja „Sport-Express“ direktorių valdybai

Alina Kabajeva gimė 1983 m. gegužės 12 d. Taškente, sportininkų šeimoje. Nuo vaikystės ji užsiėmė ritmine gimnastika, būdama 11 metų su mama persikėlė iš Taškento į Maskvą treniruotis pas Iriną Viner. 1996 m. pateko į Rusijos rinktinės sudėtį. 1998 metais ji laimėjo Europos čempionatą, o vėliau dar 4 kartus tapo absoliučia Europos čempione.

1999 metais ji laimėjo pasaulio čempionatą. Kabajeva dalyvavo olimpinėse žaidynėse Sidnėjuje 2000 m. ir Atėnuose 2004 m., kur iškovojo pirmąją vietą. 2001 metais Alina Kabajeva buvo nuteista dėl furozemido dopingo vartojimo ir buvo diskvalifikuota dvejiems metams. 2007 m. Alina Kabajeva baigė savo sportinę karjerą.

2007 metais sportininkė baigė Maskvos valstybinį universitetą, o 2009 metais – Sankt Peterburgo Lesgafto valstybinį kūno kultūros universitetą. 2008 m. apgynė daktaro disertaciją tema „Ikimokyklinio amžiaus vaikų ritminės gimnastikos sportinių ir rekreacinių etapų turinys“, įgijo pedagogikos mokslų daktaro laipsnį.

2001–2005 m. Kabajeva buvo partijos „Vieningoji Rusija“ Aukščiausiosios Tarybos narė, 2005 m. birželį pasirašė „Laišką, palaikantį nuosprendį buvusiems „Jukos“ vadovams“. Nuo 2005 m. spalio mėn. iki 2007 m. rugsėjo mėn. ji buvo Rusijos Federacijos visuomeninių rūmų narė, tačiau organizacijos darbe praktiškai nedalyvavo.

Kabajeva du kartus buvo išrinkta į Valstybės Dūmą, 2007 ir 2011 m. pagal partijos „Vieningoji Rusija“ federalinį sąrašą. Valstybės Dūmoje ji dalyvavo rengiant 5 įstatymų projektus, taip pat ir įstatymą dėl „užsienio agentų“ ir „Dimos Jakovlevo įstatymą“, draudžiantį JAV piliečiams įsivaikinti rusų vaikus („niekšų įstatymas“).

2014 m. Kabajeva užėmė „Nacionalnaja media gruppa“(NMG) – didžiausio Rusijos žiniasklaidos koncerno, valdančio televizijos kanalus „Pervyj kanal“, „Piatyj kanal“, „Ren TV“, „Russkaja služba novostej“ ir laikraščius „Izvestija“, „Metro-Peterburg“, „Sport-Express“ ir kitų federalinių žiniasklaidos priemonių valdybos pirmininkės pareigas. NMG savininkai yra Putino draugas Jurijus Kovalčukas, artimas kitam Putino sąjungininkui Genadijui Timčenkai, bendrovė „Surgutneftegaz“, prezidento draugų bankas „Rossija“ ir valstybinė korporacija „Gazprom“.

Remiantis daugelio žiniasklaidos priemonių pranešimais, ji yra Vladimiro Putino žmona arba meilužė. Ji buvo apdovanota Draugystės ordinu (2001 m.), ir IV laipsnio „Už nuopelnus Tėvynei“ (2005 m.), taip pat Rusijos Federacijos prezidento garbės raštu (2013 m.).

Nuopelnai Putino režimui

A. Kabajeva prisidėjo prie antidemokratinių įstatymų ir iniciatyvų lobizmo, lyderiaujančių šalies propagandinės žiniasklaidos išteklių kontrolės, nepotizmo.

Buvusi olimpinė sportininkė Alina Kabajeva dabar yra viena iš galingojo Putino režimo Olimpo narių. Simboliška, kad staigus Kabajevos iškilimas į Vieningosios Rusijos Aukščiausiąją Tarybą sutapo su dopingo skandalu, po kurio ji dvejiems metams buvo nušalinta nuo dalyvavimo varžybose.

Dar nepasibaigus sportinei karjerai ji susiejo save su Putino režimu. 2005 m. birželio mėn. ji kartu su kitomis pop ir sporto žvaigždėmis pasirašė „Laišką, palaikantį nuosprendį buvusiems naftos bendrovės „Jukos“ vadovams, palaikantį nuosprendį Chodorkovskiui. Šis laiškas, paskelbtas laikraštyje „Izvestija“ reklamos tikslais, skirtais pagal blogiausią sovietinę tradiciją pakeisti pilietinės visuomenės nuomonę.

Būdama Valstybės Dūmos deputate iš valdančiosios partijos „Vieningoji Rusija“, Kabaeva nuolat svyravo kartu su partijos linija. Pirmoji Alinos Kabaevos kalba 2009 m. birželio mėn. Dūmos plenariniame posėdyje buvo skirta ne pelno organizacijų registravimo ir kontrolės formų supaprastinimo įstatymo projektui, kuriam ji pritarė ir padarė keletą pataisų.

O naujausias įstatymo projektas, po kuriuo yra jos parašas, yra dėl NVO, turinčių „užsienio agentų“ statusą. Šis įstatymas, priimtas reaguojant į didėjantį Rusijos gyventojų protestų aktyvumą, pažymėjo valstybės puolimą prieš pilietinės visuomenės struktūras, siekiant jas diskredituoti ir sudaryti teisines prielaidas jų persekiojimui. Jo priėmimas turėtų būti svarstomas atsižvelgiant į bendrą priemonių sistemą, skirtą slopinti Rusijos visuomenės protestinę veiklą.

Be to, Alina Kabajeva dalyvavo kuriant dar vieną šios serijos įstatymą – vadinamąjį „Dimos Jakovlevo įstatymą“, liaudiškai pramintą „niekšų įstatymu“, kuris, be kita ko, uždraudė amerikiečiams įsivaikinti rusų vaikus, taip pat ir nepagydomomis ligomis sergančius vaikus.

Gandai ir spėlionės apie prezidento Putino ir Alinos Kabajevos meilės romaną sklido nuo 2000-ųjų vidurio. 2008 metų balandį pasaulyje pirmą kartą pasklido žinia, kad Alina Kabajeva ir tuometinis Rusijos Federacijos prezidentas Vladimiras Putinas planuoja vestuves. Tokia informacija pasirodė leidinyje „Moskovskij korespondent“. Šį straipsnį perspausdino daugelis pasaulio žiniasklaidos priemonių. Tačiau praėjus vos kelioms dienoms po publikacijos paskelbimo, laikraščio „Moskovskij Korrespondent“ savininkas Aleksandras Lebedevas jį uždarė, paaiškindamas šį žingsnį laikraščio nuostolingumu.

O užsienio svetainė „The Daily Beast“, remdamasi savo šaltiniais, teigė, kad leidinys nustojo egzistavęs Kremliaus specialiųjų tarnybų nurodymu. Slaptieji santykiai buvo aprašyti „New York Post“ ir „Paris Match“ 2011 m. Jų dokumentiniu patvirtinimu tapo nužudyto opozicionieriaus Boriso Nemcovo pateiktas maršrutų lapas. Teigiama, kad 2008 metais verslininko Genadijaus Timčenkos privatus lėktuvas Dassault Falcon 20 į Sočį, kur buvo Putinas, atgabeno Kabajevą ir kelis kitus Putino draugus.

Kitą kartą apie Kabajevos ir Putino ryšį jie rašė 2015-ųjų kovą. Tada tapo žinoma, kad Šv. Onos VIP klinikoje Šveicarijoje, kaip rašo vietinis laikraštis „Neue Zürcher Zeitung“, Kabajeva pagimdė vaiką. Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas iš karto paneigė pranešimus, kad Putinas yra vaiko tėvas.

Tiesą sakant, ne taip svarbu, ką Kabajevą asmeniškai sieja su Putinu, apie dviejų žmonių ryšį daug iškalbingiau kalba aukščiausiųjų Kremliaus pareigūnų precedento neturintis pasitikėjimas buvusia olimpine čempione. Nacionalinė žiniasklaidos grupė, kurioje ji yra direktorių tarybos pirmininkė, valdo didelius „Pervyj kanal“, „Piatyj kanal“, „Ren TV“, „Russkaja služba novostej“, laikraščių „Izvestija“, „Metro-Peterburg“, „Sport-Express“ akcijų paketus.

O pats NMG priklauso patikimiausiems prezidento draugams iš „Ozero“ kooperatyvo. Vienaip ar kitaip, Kabajeva susiejo savo likimą su Putinu ir kartu su juo yra atsakinga už jo politikos rezultatus.