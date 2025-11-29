Paryžiuje – reti vaizdai: pristatytos 8 iš viso pasaulio surinktos mumijos

Paryžiuje eksponuojamos iš įvairių pasaulio vietų surinktos aštuonios mumijos. Šioje parodoje, eksponatai slepiami už užuolaidėlių, kad nešokiruotų lankytojų.
„Nė vienas Prancūzijos muziejus nedarytų to, aš esu tikras“, – sakė neįprastą parodą aplankęs mokslininkas Pascalis Sellier.
O lankytojai neslepia susižavėjimo ir sako, kad tokių parodų reikėtų daugiau.
„Manau, kad visos senovės civilizacijos turi ypatingą ryšį su mirtimi ir mirties vaizdavimu, kuris labai skiriasi nuo judėjų-krikščionybės mokymų“, – teigė parodos lankytojas Philippe'as Hazenas.
Įkvėpė vieną garsiausių Norvegijos menininkų
Šioje parodoje lankytojai gali sužinoti apie mumifikavimo technikas.
„Pavyzdžiui, viduramžiais egzistavo išdarinėjimas, kažkiek balzamavimo. Moderni technika yra kraują pakeisti konservavimo skysčiais“, – šokiruojančius istorinius faktus atskleidė mokslininkas P. Sellier.
Ekspozicijos vinis – sėdinti mumija. Parodos kuratorius sako, kad mumijos tapo įkvėpimų tokiems dailės virtuozams kaip Paulas Gauguinas ar Edvardas Munchas, sukūręs garsųjį „Klyksmą“.
Žinoma, kad E. Munchas 1890-aisiais lankėsi muziejuje, kur buvo eksponuojama ši mumija.