Vietos pareigūnų teigimu, du žmonės žuvo per oro antpuolį šiaurės rytinėje Charkivo srityje, o dar vienas žmogus neteko gyvybės per artilerijos smūgį rytiniame Donecke. Pareigūnai taip pat nurodė, kad vienas žmogus žuvo per dronų ataką, o dar kitas mirė ligoninėje nuo sužalojimų, patirtų per ankstesnį smūgį Chersono srityje Pietų Ukrainoje.