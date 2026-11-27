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Daili pūstauodegė lapė lakstė koridoriais, tačiau labiausiai ją sudomino lagaminų konvejeris. Jauna, kelionių ištroškusi lapė pralindo po konvejerio apačia, vėliau užšoko ant jo. Laukinis gyvūnas Talino oro uoste, panašu, jautėsi kaip namie: nesibaimino ir drąsiai apžiūrinėjo aplinką.
Pasak oro uosto atstovų, lapė į vidų įsliūkino iš aerodromo pusės, o ne per pagrindinį įėjimą. Vėliau oro uostas pranešė, kad keturkoję kelionių entuziastę sugavo ir paleido atgal į gamtą.
Taline daugėja lapių
Po tokio įvykio socialiniuose tinkluose pasipylė dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdai, kaip lapė pramogauja oro uoste. Šiame dirbtinio intelekto sukurtame vaizdo įraše pasivaikščiojusi oro uoste lapė iškeliauja į grožio saloną, o susitvarkiusi kailiuką ir nusilakavusi nagučius grįžta namo ir susisuka nusnausti prie kalėdinės eglutės.
Sėdėdama ant konvejerio, lapė tikrino, ar nieko nepamiršo įsidėti į lagaminą: prieraše teigiama, kad išsiruošė į Egiptą.
Estijos biblioteka dalijosi sugeneruotu vaizdu, kaip gudruolė lapė oro uoste pritūpusi ant laiptų skaito knygas.
Komišku vaizdeliu dalijasi pats Talino oro uostas: spaudos konferencijoje sėdinti lapė, kaip rašoma, žurnalistams teigia, kad vyko spontaniškų atostogų, bet plačiau situacijos nekomentuos.
Lapės Taline, panašu, apsilanko dažnai. Žmonės dalijosi įvairiausiais vaizdo įrašais, kaip gudrianosės leidžia laiką mieste.
Užfiksuota, kaip laputaitė slampinėja miesto parke, apžiūrinėja žmonių paliktas šiukšles, uostinėja ir ieško, gal kas paliko jai gardų kąsnelį. Kita grakšti lapė skuodžia su laimikiu – dantyse įsikandusi, panašu, net kelias žiurkes. Pasišokinėdama lekia miškelio link, rodos, nekantrauja paragauti, ką pasigavo.
Panašu, kad lapės išties baigia okupuoti Taliną – vaizdo įrašu pasidalijęs žmogus rašo, kad planavo Taline mėgautis saulėlydžiu, kai netikėtai sulaukė kompanijos: prisistatė daili viešnia iš miško.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.