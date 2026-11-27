Lapė į oro uostą pateko iš lėktuvų aikštelės pusės, o ne pro pagrindinį įėjimą.
„Lapkričio 16 d. anksti ryte jauna ir, atrodo, kelionių ištroškusi lapė tyrinėjo Talino oro uosto bagažo zoną. Tačiau šįkart jai nepavyko išskristi. Gelbėjimo tarnybos pagalba keturkojė keliautoja buvo sugauta ir saugiai grąžinta į laukinę gamtą. Lapės nedidelis nuotykis oro uoste baigėsi laimingai visiems dalyvavusiems“, – sako Talino oro uosto rinkodaros ir komunikacijos vadovė Margota Holtsa.
Talino oro uoste pasirodė lapė
Anot jos, lapė klajojo po oro uosto bagažo tvarkymo zoną, o tuo metu ten nebuvo keleivių.
„Pranešimą pateikė oro uosto gelbėjimo tarnyba, kuri jau savo jėgomis bandė sugauti gyvūną. Į pagalbą skubėjo gelbėtojai iš miesto centro, kurie gyvūno narvo sutvirtinimui panaudojo elnių kinkinius ir antklodę. Gyvūnas buvo nuvežtas į laukinę gamtą ir paleistas į laisvę, kad galėtų toliau daryti savo išdaigas. Niekas nenukentėjo“, – sako Estijos gelbėjimo tarnybos Šiaurės gelbėjimo centro komunikacijos vadovas Sīms Palu.
Anot M. Holtsos, gyvūnai labai retai patenka į oro uosto patalpas.
„Kartais ten patekdavo kregždės ir kiti paukščiai, taip pat ankstesniais metais, kai buvo daugiau benamių šunų ir kačių, ir jie taip pat. Tačiau lapė oro uosto patalpose buvo net mums patiems staigmena“, – sako ji.
Neatmetama, kad oro uosto teritorijoje gyvena ir kiti gyvūnai.
„Mūsų teritorijoje buvo pastebėti ir lūšys, ir barsukai, ir lapės, ir kiškiai“, – priduria ji.
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