Kaip praneša „Unian“ korespondentas, apie tai pareiškė Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Fico per bendrą spaudos konferenciją su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
Jis pažymėjo, kad kaip ministras pirmininkas nori, kad Slovakija ir Ukraina turėtų gerus, draugiškus, kokybiškus santykius.
„Džiaugiuosi, kad galėjome pasikalbėti akis į akį ir paaiškinti vieni kitiems kai kuriuos dalykus bei pabrėžti savo nuomonę. Kai kurios nuomonės skiriasi, toks yra gyvenimas“, – sakė R. Fico, kreipdamasis į V. Zelenskį.
Jis taip pat papasakojo, kad pasiūlė Ukrainos prezidentui pasidalinti savo šalies patirtimi dėl įstojimo į Europos Sąjungą.
„Nes mes šiuo keliu padarėme keletą lemtingų klaidų“, – pažymėjo premjeras.
Be to, R. Fico pridūrė, kad Slovakija kaip šalis negali dalyvauti saugumo garantijose, bet remia įvairias iniciatyvas.
„Remiame prezidento taikos formulę“, – pridūrė jis.
Putinas paragino Slovakiją konfrontuoti su Ukraina
Neseniai susitikime su Slovakijos ministru pirmininku Robertu Fico Kinijoje Rusijos diktatorius Putinas pareiškė, kad Rusija tariamai nepadarė smūgių Ukrainos energetikai „ypač žiemos laikotarpiu“.
Diktatorius pabrėžė, kad Ukraina gauna didelį kiekį energijos išteklių per savo Rytų Europos kaimynus.
„Užblokuokite jiems tiekiamą dujas, užblokuokite jiems tiekiamą elektros energiją. Ir jie iš karto supras, kad yra tam tikros ribos, kai pažeidžiami svetimų interesai“, – sakė V. Putinas pokalbyje su R. Fico.
