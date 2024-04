Paaiškino, kodėl suomiai ir danai – laimingiausi pasaulio žmonės: ko trūksta Lietuvai?

Kai kas sako, kad taip yra todėl, kad jos mažos, vienalytės ir turtingos. Prieš kelerius metus paskelbtame moksliniame straipsnyje netgi buvo teigiama, kad taip yra todėl, kad jie genetiškai yra linkę būti laimingesni. Tačiau Pasaulio laimės ataskaitos (WHR) duomenimis, tokios teorijos yra netikslios.

Taip, visos Šiaurės šalys yra palyginti turtingos ir laimingos, tačiau ne visos pasiturinčios tautos yra laimingos kaip šiauriečiai. Singapūras, trečia pagal turtingumą pasaulio valstybė, yra 26 vietoje, o Saudo Arabija, viena turtingiausių pasaulio valstybių, – 27 vietoje.

Vienas pinigų veiksnys, į kurį turėtume atkreipti dėmesį, yra tai, kad Šiaurės šalys garsėja maža pajamų nelygybe, tačiau tyrėjai neįrodė, kad ji iš tikrųjų koreliuoja su dideliu pasitenkinimu gyvenimu.

Tačiau jiems pavyko įrodyti, kad jei pajamų nelygybė lemia nepasitikėjimą, ji tiesiogiai prisideda prie mažesnio pasitenkinimo gyvenimu. Paprasčiau tariant, žmonės iš tiesų nemėgsta jaustis apgaudinėjami.

Net jei atsakymas į šį klausimą būtų vienareikšmiškai teigiamas, tai sudarytų tik trečdalį paveikslo.

Mokslas jau daugelį metų mums sako, kad genetika yra svarbi paaiškinant žmonių pasitenkinimą gyvenimu. Laimės ekspertai tai vadina laimės „biomarkeriais“.

Tačiau tyrimai rodo, kad 60–70 proc. žmonių laimės skirtumų lemia aplinkos veiksniai, todėl tik likusius 30–40 proc. galima priskirti genetikai.

WHR autoriai taip pat teigia, kad jiems nepavyko įrodyti ryšio tarp šalies gyventojų skaičiaus ir pasitenkinimo gyvenimu.

Be to, Šiaurės šalys nėra visiškai vienalytės. Apie 8 proc. Suomijos gyventojų yra gimę užsienyje, t. y. maždaug tiek pat, kiek Danijoje, kur užsieniečių yra 7,5 proc. Tai nedaug skiriasi nuo tokių šalių kaip Prancūzija, kur imigrantai sudaro apie 10 proc. gyventojų.

O jei vis dar ginčijatės, kad 10 proc. yra reikšmingas rodiklis, 2018 m. Pasaulio laimės ataskaitos išvados parodė, kad imigrantų dalis šalyje neturi įtakos vidutiniam vietinių gyventojų laimės lygiui.

Iš laimingiausių šalių 10 sąraše esančių šalių bendra imigrantų dalis vidutiniškai sudarė 17,2 proc. ir buvo maždaug dvigubai didesnė už pasaulio vidurkį.

Kitos analizės rodo, kad etninės įvairovės poveikis socialiniam pasitikėjimui tampa nesvarbus, kai yra kokybiškos valdžios institucijos. Ir tai mus veda prie Šiaurės šalių laimę siejančio elemento – pasitikėjimo.

Pasaulio laimės ataskaitos redaktorius, profesorius Johnas F. Helliwellas, daugiau nei 25 metus dirbantis su laimės tyrimais atsako į klausimą: kaip tautos gali būti laimingos šiaurietišku stiliumi?

„Atsakymas paprastas – būti aukšto lygio pagal visus šešis kintamuosius“, – juokauja jis, turėdamas omenyje šešis pagrindinius Pasaulio laimės ataskaitos rodiklius – BVP vienam gyventojui, socialinę paramą, sveiko gyvenimo trukmę, laisvę, dosnumą ir korupciją.

„Tačiau iš tikrųjų geriausi jų [šiaurės šalių] rodikliai yra pasitikėjimas ir geranoriškumas tiek oficialiose institucijose, tiek privačiame gyvenime“, – sako jis.

Praėjusių metų Pasaulio laimės ataskaitoje pirmą kartą buvo įvertintas laimės atotrūkio tarp labiau ir mažiau laimingų gyventojų pusių dydis. Aukštesnis įvertinimas reiškia mažesnę laimės nelygybę.

Visos Šiaurės šalys užima aukštas lygybės pozicijas, o tai reiškia, kad laimės nelygybės beveik nėra. Dauguma gyventojų laiko save laimingais.

„Pasirodo, kad žmonės yra laimingesni gyvendami tose šalyse, kuriose laimės atotrūkis yra mažesnis. O kur laimės atotrūkis yra mažiausias? Na, laimingose šalyse“, – „Euronews Next“ sakė J. F. Helliwellas.

Ir atvirkščiai, Afganistane 2023 m. WHR taip pat buvo vienas mažiausių laimės atotrūkių, „tačiau dėl blogiausios priežasties: niekas nėra laimingas“. Naujai paskelbtoje 2024 m. ataskaitoje Afganistanas išliko nelaimingiausia šalimi – 143 vietoje.

Šie veiksniai daro svarbų ir teigiamą poveikį pasitenkinimui gyvenimu (tokį didelį, kad korupcijos suvokimo indeksas gali veikti kaip prognozė, kas pateks į laimės reitingo viršų ar apačią).

Duomenys rodo, kad žmonės labiau patenkinti savo gyvenimu tose šalyse, kuriose valdžios institucijos dirba kokybiškai. Paprastai tai skirstoma į demokratijos kokybę ir planų įgyvendinimo kokybę.

Pastaroji, anot WHR, yra labiau susijusi su piliečių laime: geros pensijos, dosnios vaiko priežiūros atostogos, ligonių ir neįgaliųjų išlaikymas, nemokama sveikatos priežiūra ir švietimas, solidžios bedarbių pašalpos ir pan.

Kokybiškoms valdžios institucijoms pavyksta pasiekti, kad nelygybės lygis būtų labai žemas, o tai daro žmones laimingus, nes jie jaučiasi galintys pasitikėti savo valdžios institucijomis.

Taip teigia J. F. Helliwellas, vienas iš eksperimentų, kuriuos jie atliko siekdami patikrinti ir įrodyti pasitikėjimo svarbą, – klausė žmonių, ar jie mano, kad pametus piniginę ji bus grąžinta.

Tyrėjai palygino, kiek tikėtina, kad respondentas manė, jog jo pamesta piniginė bus grąžinta, su jo pasitenkinimo gyvenimu balu. Rezultatai parodė, kad tų, kurie tikėjosi, kad jų piniginė bus grąžinta, gyvenimo vertinimas skalėje nuo nulio iki dešimties balų buvo daugiau nei vienu balu aukštesnis.

Kitaip tariant, žmonės, kurie tikėjosi, kad jų piniginė bus grąžinta, save laikė laimingesniais nei tie, kurie tuo netikėjo.

