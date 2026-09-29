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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Ore lėktuvas pasiuntė 7700 pavojaus signalą: 3 keleiviai atsidūrė ligoninėje

2026-09-29 07:55 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-29 07:55
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„Delta Air Lines“ lėktuvo, skridusio iš Barselonos į Bostoną, salone įvyko pavojingas incidentas, skelbia „Onet“. Virš Atlanto vandenyno lėktuvo įgula pasiuntė avarinį kodą 7700.

Ore lėktuvas pasiuntė 7700 pavojaus signalą: 3 keleiviai atsidūrė ligoninėje

„Delta Air Lines“ lėktuvo, skridusio iš Barselonos į Bostoną, salone įvyko pavojingas incidentas, skelbia „Onet“. Virš Atlanto vandenyno lėktuvo įgula pasiuntė avarinį kodą 7700.

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Lėktuvas su 296 keleiviais turėjo apsisukti ir atlikti avarinį tūpimą Portugalijoje dėl dūmų salone.

Lėktuvo salone pasirodė dūmai

Kaip praneša „Reuters“, trys žmonės buvo paguldyti į ligoninę.

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Incidentas įvyko sekmadienį, rugsėjo 27 d. Remiantis „Flightradar24“ duomenimis, „Delta“ oro linijų lėktuvas iš Barselonos pakilo 15:15 vietos laiku, o Porto oro uoste nusileido 17:45.

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Virš Atlanto vandenyno pilotai perdavė kodą 7700, reiškiantį bendrą pavojaus būseną, ir paprašė nedelsiant nukreipti lėktuvą į artimiausią oro uostą.

Lėktuvo salone pasirodė dūmai.

Aštuoniems lėktuvo keleiviams prireikė medicininės pagalbos, kuri jiems buvo suteikta dar Porto oro uoste. Trys kiti asmenys buvo nugabenti į ligoninę.

Lėktuve buvo 296 keleiviai, praneša „El País“.

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