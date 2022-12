Olafas Scholzas: aš kalbėsiu su Putinu

Pasak O. Scholzo, V. Putinas tiesiog trokšta užimti dalį Ukrainos teritorijos.

„Kai aš kalbu su V. Putinu, jis pasako labai aiškiai, kad jam [svarbiausia] ką nors užkariauti. Jis tiesiog nori užkariauti dalį Ukrainos naudojant smurtą“, – šeštadienį teigė O .Scholzas vieno iš renginių, vykusių Potsdame, metu.

Teigiama, kad būtent O. Scholzas yra vienas iš Vakarų lyderių, kuris nuo invazijos pradžios daugiausiai bendravo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Paskutinį kartą jiedu telefonu vieną valandą kalbėjo gruodžio 2-ąją dieną.

Voketijos kancleris pastebėjo, kad nėra aišku, kiek tiksliai rusų karių žuvo karinės invazijos metu, tačiau skaičius gali siekti ir 100 tūkst.

„Mes matėme [V. Putino] žiaurumo galimybes: Čečėnijoje, kur jis iš esmės išnaikino visą šalį, arba Sirijoje.

<...> Mūsų nuomonės yra visiškai skirtingos. Nepaisant to, aš su juo [V. Putinu] kalbėsiu toliau, nes noriu pasiekti tą momentą, kai bus įmanoma ištrūkti iš šios situacijos. To pasiekti nebūtų įmanoma be pokalbio vienas su kitu“, – sakė jis.

Ukrainos pajėgos Melitopolyje smogė „kadyrovcams“, galbūt likvidavo R. Kadyrovo patikėtinį

Ukrainiečių pajėgos vėlai šeštadienį smogė poilsio bazei Melitopolyje, kurioje buvo įsikūrę Čečėnijos lyderio Ramzano Kadyrovo sukarintų pajėgų nariai, o tarp nukautų kovotojų tikriausiai yra R. Kadyrovo patikėtinis regione.

Vietos leidinys „Ria Melitopol“ pranešė, kad bazėje buvo įsikūrę „kadyrovcai“ ir kad po smūgių kilo didelis gaisras, po griuvėsiais liko žmonių. Greitosios pagalbos automobiliai į įvykio vietą važiavo iš viso miesto. Sužeistieji buvo vežami į Krymą, nes Melitopolio ligoninėse jau nėra laisvų vietų.

Poilsio bazė, kurioje gyveno „kadyrovcų“ vadovybė, tikriausiai buvo apšaudyta iš pažangių raketinės artilerijos sistemų HIMARS, rašė leidinys.

„Pranešama, jog labai tikėtina, kad galėjo būti likviduotas [„kadyrovcų“] vadeiva, Kadyrovo patikėtinis regione Muradas Saidovas“, – nurodė „Ria Melitopol“.