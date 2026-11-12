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„Nvidia“ vadovą pasivijo skandalas: pranešama apie jo atsistatydinimą

2026-11-12 16:03 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-12 16:03
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„Nvidia“ vadovas Jensenas Huangas atsistatydino iš bendrovės generalinio direktoriaus (CEO), prezidento ir valdybos nario pareigų po to, kai praėjusią naktį pasirodė pranešimai apie antrą jo romaną, rašo „Sky News“. 

„Nvidia“ vadovą pasivijo skandalas: pranešama apie jo atsistatydinimą (ELTA nuotr.)

„Nvidia“ vadovas Jensenas Huangas atsistatydino iš bendrovės generalinio direktoriaus (CEO), prezidento ir valdybos nario pareigų po to, kai praėjusią naktį pasirodė pranešimai apie antrą jo romaną, rašo „Sky News“. 

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Kompiuterių lustų gamintojos, vienos didžiausių bendrovių pasaulyje, bendraįkūrėjas anksčiau jau buvo pripažinęs turėjęs vieną romaną, tačiau neatskleidė, su kuo. JAV žiniasklaida skelbė, kad tai galėjo būti tariama Kinijos šnipė.

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Bendrovės valdyba susirinko po to, kai pasirodė pranešimai apie antrą J. Huango romaną. Teigiama, kad jis užmezgė santykius su „Nvidia“ vadove, kuri yra tiesiogiai pavaldi jam. Po šių pranešimų per prekybą per naktį bendrovės akcijos atpigo 8 proc.

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63 metų J. Huangas yra ketvirtas pagal dydį bendrovės akcininkas, valdantis maždaug 3,61 proc. jos akcijų.

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Po to, kai savaitgalį Huangas pripažino pirmąjį romaną, bendrovės akcijos buvo atpigusios beveik 14 proc. Dėl to „Nvidia“ rinkos vertė sumažėjo daugiau nei 600 mlrd. JAV dolerių (apie 519 mlrd. eurų).

Huangas gali būti atleistas direktorių balsų dauguma

Dar sekmadienį „Nvidia“ valdyba išreiškė pasitikėjimą J. Huangu ir jo vadovų komanda. Pagal bendrovės įstatus J. Huangas gali būti atleistas direktorių balsų dauguma – tiek nurodžius konkrečią priežastį, tiek jos nenurodžius.

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Huango pasitraukimas sukeltų vadovavimo vakuumą maždaug 4 trln. JAV dolerių (apie 3,46 trln. eurų) vertės lustų gamybos bendrovėje, kurią jis įkūrė ir daugiau nei tris dešimtmečius plėtojo.

Ši sumaištis bendrovėje kilo likus vos kelioms dienoms iki investuotojams pristatant jos finansinius rezultatus ir ateities perspektyvas. Ketvirčio finansinius rezultatus „Nvidia“ turėtų paskelbti lapkričio 17 dieną.

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