Nuosprendį lapkričio 6 dieną priėmė Mombasos miesto teismas. P. Mackenzie nuteistas 100 metų laisvės atėmimo už nužudymus atimant maistą ir tiek pat – už tiesioginį žmonių nužudymą. Dar 28 sektos nariams skirtos nuo 10 iki 160 metų laisvės atėmimo bausmės. Jie visi pripažinti kaltais.
P. Mackenzie vadovavo krikščionių bendruomenei, kurios pasekėjai gyveno Šakaholos miške netoli Indijos vandenyno pakrantės. Pamokslininkas tikino žmones, kad artėja pasaulio pabaiga, o patekti į rojų įmanoma tik atsisakius maisto iki pačios mirties, rašoma „Zerkalo“.
Nuosprendis sektai dėl masinių vaikų žudynių
P. Mackenzie bendrininkai prižiūrėjo, kaip laikomasi bado akcijos, ir naudojo smurtą prieš tuos, kurie bandydavo ją nutraukti. Išsekę kūnai buvo randami negiliuose kapuose ir išmatų duobėse, o kai kurie žmonės buvo užkasti dar gyvi.
„Vaikai matė, kaip jų broliai ir seserys mirė po kelių bado dienų. Tie, kurie vogdavo maistą ar vandenį, buvo mušami, jiems surišdavo rankas ir uždarydavo namuose, paverstuose bado vietomis, kur jie turėjo mirti“, – sakė teisėja Diana Kavedza.
Pats P. Mackenzie neigė vertęs žmones badauti, tačiau teismas jo argumentus atmetė. Skelbiant nuosprendį pamokslininkas į teisėjos sprendimą visiškai nereagavo. Jo advokatas pareiškė, kad nuosprendį skųs.
Tarp nukentėjusiųjų – 48-erių Stephenas Mwiti, netekęs šešių vaikų. Jo žmona, taip pat nuteista šioje byloje, išsivežė vaikus į Šakaholos mišką, kur jie mirė nuo bado.
„Net jei suaugusieji ir sutiko patys badauti, tai kaip gi vaikai? Aš netekau vaikų ir jau niekada negalėsiu jų susigrąžinti, kad ir kas nutiktų Mackenzie ir jo bendrininkams“, – sakė vyras.
Nuo sektos veiksmų nukentėjo ir paties pamokslininko šeima. Jo sūnus Danas Mackenzie pastarąją bendruomenę paliko, nes nustojo tikėti tėvo pažadais patekti į rojų. Tarp žuvusiųjų atsidūrė jo jaunesnysis brolis.
Masines kapavietes Šakaholos miške policija aptiko 2023 metų balandį. Kenijos nacionalinės žmogaus teisių komisijos duomenimis, iš viso ten rasta 448 kūnai.
Dar 52 žmonės žuvo kitoje vietoje, maždaug už 30 kilometrų nuo miško. P. Mackenzie taip pat kaltinamas prisidėjimu prie jų mirties, tačiau šioje byloje jis kol kas nenuteistas. Tokiu būdu bendras įtariamų sektos aukų skaičius siekia 500 žmonių.
Prieš tai valdžios institucijos apie pamokslininko veiklą žinojo gerokai prieš aptinkant masines kapavietes. Dar 2017 metais policija atliko kratą jo patalpose, o 2019 m. valdžia uždarė jo bažnyčią Malindžio mieste. Po to P. Mackenzie su pasekėjais persikėlė į mišką.
Teisėja D. Kavedza pareiškė, kad valstybės struktūros nesugebėjo užkirsti kelio tragedijai, nesvarstydamos daugkartinių pavojaus signalų. Ji paragino parlamentą imtis priemonių, kurios neleistų panašiems įvykiams pasikartoti.
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