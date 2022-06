Nuo dviračio nukritęs Bidenas atsakė, kaip jaučiasi: reakcija į klausimą prajuokino žurnalistus

Baltuosiuose rūmuose dirbančių žurnalistų padarytame vaizdo įraše matyti, kaip 79 metų prezidentas po kritimo iškart atsikėlė ir nuramino stebėtojus, kad jaučiasi „gerai“.

Prezidentas važiavo dviračiu su pirmąja ponia Jill Biden valstybiniame parke, esančiame netoli jų paplūdimio namo Rihoboto Biče, Delavero valstijoje, ir ketino stabtelti pasikalbėti su praeiviais, kai nukrito nuo dviračio.

Prezidentas nedidelei grupelei susirūpinusių dėl jo būklės žmonių ir žurnalistų pasakė, kad prarado pusiausvyrą, kai pamėgino nukelti koją nuo klipsinės pedalo plokštelės.

Incidento pasekmė – „beprotiškas slaptosios tarnybos ir spaudos atstovų sąmyšis“, sakoma Baltųjų rūmų pranešime, kuriame priduriama, kad prezidentas nepatyrė jokių regimų sužeidimų.

„Jokios medicininės pagalbos neprireikė“, – teigė Baltųjų rūmų pareigūnas.

„Prezidentas nekantrauja praleisti likusią dienos dalį su šeima“, – pridūrė jis.

Vėliau po pietų socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti guviai judantis prezidentas.

#Biden was asked about his well-being after his yesterday's fall from a bike. pic.twitter.com/EeL2emv64S