Nulaužti rusų televizoriai skelbia: „Jūsų rankos suteptos krauju. Televizija ir valdžia meluoja“

Programišiams pavyko pakeisti kai kurių televizorių teletekstus, kad juose vietoj tuo metu rodomos programos pavadinimo būtų parašyta: „Jūsų rankos suteptos tūkstančių žuvusių ukrainiečių ir jų vaikų krauju. Televizija ir valdžia meluoja. Karui – ne“.

Neaišku, kokio masto buvo ši ataka, tačiau UNIAN skelbia, kad nulaužtais televizijos kanalais skundžiasi rusai iš skirtingų šalies regionų, taip pat, turintys skirtingus televizijos tiekėjus.

Today, teletexts in #Russia state: "You have blood on your hands. Thousands of #Ukrainians and hundreds of their children have been killed. TV and the authorities lie. No to war". pic.twitter.com/jgXdRIzyGY