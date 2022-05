Pirmieji kadrai iš Pergalės dienos parado Rusijoje – žygiuoja po sovietine vėliava

Invaziją į Ukrainą pradėjusi Rusija pirmadienį švenčia gegužės 9-ąją – mini Pergalės dieną ir ta proga rengia paradą, kuriame dalyvaus ir šalies prezidentas Vladimiras Putinas.

Į paradą neketina atvykti nė vienas užsienio lyderis, įskaitant ir ilgametį V. Putino parankinį Baltarusijos autoritarinį lyderį Aliaksandrą Lukašenką.

Paradas prasidės 10 val. Rusijos žiniasklaidos teigimu, šiemet jame dalyvaus 11 000 karių, 131 antžeminis automobilis, taip pat 77 orlaiviai ir sraigtasparniai.

Participants of the military parade in #Yekaterinburg wear the "Z" symbol.



Source: Саша Зубковский / It's My City. pic.twitter.com/V8sfOpfj7h