  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Norvegijoje renkamas naujas parlamentas: vėl žada sėkmę Leiboristų partijai

2025-09-08 07:34 / šaltinis: ELTA
2025-09-08 07:34

Pirmadienį Norvegijoje renkamas naujas parlamentas, manoma, kad dabartinio ministro pirmininko Jono Gahro Støre vadovaujama Leiboristų partija turi geras galimybes ir vėl laimėti. 

Norvegijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

0

Apklausos rodo, kad kairiųjų blokas gali gauti daugiausia vietų. Prognozuojama, kad dešinioji populistinė Pažangos partija užims antrąją vietą. 

Mažumos vyriausybei vadovaujantis J. G. Støre sieks kitų kairiųjų partijų paramos parlamente, jei leiboristai bus pirmi, tačiau tai gali priklausyti nuo politikos dėl klimato, buvusios viena iš svarbiausių temų per rinkimų kampaniją.

Naftos ir dujų gavyba ir toliau yra didžiausias šalies pajamų šaltinis, tačiau aplinkosaugos partija MDG, manoma, gausianti maždaug 7 proc. balsų ir galbūt tapsianti svarbiu kitos potencialios J. G. Støre vyriausybės ramsčiu, kitaip nei Leiboristų partija, nori sustabdyti žvalgymą. 

Vyriausybės planai įvesti energijos kainų viršutinę ribą gali būti lemiami Leiboristų partijai siekiant įveikti kliūtis. Norvegijos ekonomika, lyginant su kitomis Europos šalimis, laikosi gerai, tačiau didėjanti infliacija ir mažėjanti perkamoji galia paveikė piliečius. 

Pirmadienis yra oficiali rinkimų diena, tačiau balsavimas turtingoje Šiaurės šalyje prasidėjo sekmadienį, maždaug 1,9 mln. (47 proc.) gyventojų balsavo iš anksto. 

Balsavimo teisę turi maždaug 4 mln. gyventojų, tikimasi, kad rinkimų rezultatai bus paskelbti netrukus, kai rinkimų apylinkės 21 val. bus uždarytos.

