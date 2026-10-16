Norėdamas patekti į kalėjimą benamis įžeidė Recepą Tayyipą Erdoganą

66-erių vyras dėl šio nusižengimo buvo sulaikytas parke pietiniame Alanijos kurorte, netoli Antalijos.
„Neturiu kur apsistoti, miegu šiukšlynuose. Štai kodėl taip padariau“, – laikraštis „Sozcu“ citavo teisme vyro pasakytus žodžius.
Teismas nurodė jį sulaikyti iki teismo proceso.
Pranešama, kad anksčiau jis bandė tai padaryti tris kartus, tačiau iki šiol jam nepavykdavo pasiekti, kad jam būtų skirtas ikiteisminis suėmimas.
Prezidento įžeidimas Turkijoje yra baudžiamasis nusikaltimas; atitinkamas įstatymas dažnai panaudojamas prieš valdžios kritikus.
Pareigūnai šiuo nusikaltimu yra apkaltinę tūkstančius žmonių – nuo žurnalistų iki paauglių ir net buvusios „Mis Turkija“.
Nors ši baudžiamoji veika Turkijos įstatymuose buvo numatyta prieš dešimtmečius, jų taikymo atvejų gerokai padaugėjo po to, kai 2018-aisiais Turkija perėjo prie prezidentinės valdymo sistemos.
Teisingumo ministerijos statistika rodo, kad nuo 2016-ųjų iki 2025 metų pabaigos prokurorai iškėlė beveik 83 tūkst. bylų pagal Turkijos baudžiamojo kodekso 299–301 straipsnius, numatančius atsakomybę už prezidento įžeidimą, Turkijos vėliavos bei valstybės simbolių niekinimą ir Turkijos tautos bei valstybės institucijų įžeidimą.
Pagal 299 straipsnį už R. T. Erdogano ar apskritai prezidento įžeidimą gresia laisvės atėmimo nuo vienų iki ketverių metų bausmė.
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