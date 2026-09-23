Niujorke – įtemptas Zelenskio pokalbis su Ursula von der Leyen: štai kas sukėlė Ukrainos pasipiktinimą

Apie tai, remdamasi informuotu šaltiniu, praneša „Bloomberg“.
Agentūros šaltinis pažymėjo, kad per susitikimą Niujorke V. Zelenskis ir U. von der Leyen aptarė tolesnę finansinę ir gynybinę paramą Ukrainai. Pasak jo, susitikimas vyko įtemptoje atmosferoje.
Ukrainos pusė, be kita ko, išreiškė susirūpinimą dėl galimo Rusijos atakų suintensyvėjimo žiemą ir oro gynybos raketų trūkumo.
Šaltinis taip pat pažymėjo, kad per pokalbį Ukrainos atstovai išreiškė pasipiktinimą dėl ES sprendimo panaikinti sankcijas dviem Rusijos oligarchams, priimto siekiant susitarti dėl sankcijų pratęsimo.
Europa siekia sustiprinti Ukrainos gynybą
Po susitikimo U. von der Leyen socialiniame tinkle „X“ paskelbė įrašą, kuriame pareiškė, kad Europa deda daugiau pastangų nei bet kada anksčiau, siekdama sustiprinti Ukrainos gynybą.
„Mūsų naujoji priešraketinės gynybos programa padės sparčiai didinti gamybos apimtis. Ukraina sulauks dar daugiau gynybinės paramos. O Aukščiausiajai Radai įgyvendinant reformas – ir didesnės biudžetinės paramos. Šiais kalendoriniais metais dar turime 37 mlrd. eurų“, – pabrėžė ji.
Primename, kad rugsėjo 22 dieną Ukrainos vicepremjeras Europos ir euroatlantinės integracijos klausimais Vsevolodas Čencovas ES Tarybos plėtros darbo grupei pristatė Ukrainos įsipareigojimų vykdymo pažangą derybų dėl stojimo į Europos Sąjungą procese.
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