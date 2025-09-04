Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Nigerijoje nuskendus laivui žuvo 60 žmonių

2025-09-04 10:06 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 10:06

Nigerijoje nuskendus laivui žuvo mažiausiai 60 žmonių. Tai trečiadienį naujienų agentūrai „Reuters“ pranešė vietos pareigūnai.

Bažnyčia, žvakės (nuotr. 123rf.com)

Nigerijoje nuskendus laivui žuvo mažiausiai 60 žmonių. Tai trečiadienį naujienų agentūrai „Reuters“ pranešė vietos pareigūnai.

REKLAMA
0

Anot duomenų, laivas, kuriame buvo daugiau kaip 100 keleivių, nuskendo antradienį šalies šiaurėje Borgu administraciniame regione po susidūrimo su medžio kelmu. Dešimtis asmenų pavyko išgelbėti, dešimties jų būklė kritinė. Tačiau dar esą yra daug dingusiųjų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak institucijų, laivas buvo perpildytas ir, be kita ko, nuskendo dėl to. Vieno pareigūno teigimu, didžioji dalis žuvusiųjų yra moterys ir vaikai. 

REKLAMA
REKLAMA

Nigerio valstybinė ekstremalių situacijų valdymo agentūra patvirtino, kad žuvo 29 žmonės, 50 keleivių buvo išgelbėti, o du žmonės yra dingę be žinios.

Laivų katastrofos daugiausiai gyventojų – per 230 mln. – turinčioje Afrikos šalyje ypač per lietingąjį sezoną yra dažnos. Neretai jų priežastis yra prastos saugumo priemonės, perkrovimas bei bloga laivų būklė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų