Netoli Putino rezidencijos pastebėtos oro gynybos sistemos

Vaizdo įraše, kurį, kaip manoma, sausio 6 d. užfiksavo liudininkas, užfiksuota oro gynybos sistema, skelbia Ukrainos naujienų agentūra UNIAN.

Kaip pranešė vaizdo įrašu pasidalijęs skaitytojas, gynybos sistemą jis pastebėjo dėl didelio jos keliamo triukšmo.

Nuo ketvirtadienio vakaro Rusijos žiniasklaida skelbia nuotraukas ir įrašus, kuriuose užfiksuotos, panašu, priešlėktuvinių raketų sistemos „Pancir-S1“, sumontuotos ant kelių Maskvos pastatų stogų. Vienas iš pastatų – Rusijos gynybos ministerija.

Apie pastebėtą įrangą taip pat pranešė „Meduza“, „Novaja Gazeta“ bei BBC Rusijoje.

Atvirųjų šaltinių žvalgybos (OSINT) analitikas Michaelas Horowitzas paskelbė nuotrauką, kurioje užfiksuotas Rusijos gynybos ministerijos pastatas, ant kurio, panašu, sumontuota minėta gynybos sistema.

A sure sign things are going well for #Russia:



A pantsir air defense system has been deployed on the roof of the Russian Ministry of Defense in Moscow



🙃 pic.twitter.com/2y6Xa81S32