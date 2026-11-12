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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Netoli Baltųjų rūmų pašauti 5 žmonės: štai kas žinoma

2026-11-12 15:55 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-12 15:55
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JAV sostinės Vašingtono populiariame rajone, netoli Baltųjų rūmų, buvo pašauti penki žmonės, pranešė pareigūnai.

JAV vėliava | EPA nuotr.

JAV sostinės Vašingtono populiariame rajone, netoli Baltųjų rūmų, buvo pašauti penki žmonės, pranešė pareigūnai.

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Ketvirtadienio rytą policija reagavo į pranešimus apie incidentus keliose vietose.

Apie šaudymus pranešta Logano aikštės rajone, maždaug už 1,6 km nuo Baltųjų rūmų. Policijos pareigūnas Nathanas Clarke'as sakė, kad kol kas daugiau detalių, įskaitant tikslią incidento vietą, nėra.

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Policija paragino žmones vengti 15-osios gatvės atkarpos ties 1500-uoju kvartalu.

Netoli įvykio vietos esančiose mokyklose buvo įvestas saugumo režimas – mokiniams ir darbuotojams nurodyta likti pastatuose.

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Liudininkas išgirdo maždaug penkis garsius pokštelėjimus

Per didelio masto policijos operaciją taip pat buvo užblokuotos aplinkinės gatvės. Federalinis Alkoholio, tabako, šaunamųjų ginklų ir sprogmenų biuras (ATF) pranešė į įvykio vietą pasiuntęs savo agentus padėti pareigūnams. Federalinis tyrimų biuras (FTB) savo ruožtu nurodė, kad jo Vašingtono skyrius padeda vietos policijai tirti incidentą.

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Liudininkas Ryanas Dubickis pasakojo, kad apie 8 val. ryto buvo netoliese esančiame savo bute, kai išgirdo maždaug penkis garsius pokštelėjimus.

„Tarp jų buvo gana dideli laiko tarpai, todėl pamaniau, kad vyksta statybos darbai“, – sakė jis.

Tik kiek vėliau pažvelgęs pro langą vyras pamatė, kad „visur pilna policininkų“.

Jo daugiabučio namo administracija išsiuntė pranešimą, kad rajone gali būti ginkluotas užpuolikas.

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Naujienų agentūra AP primena, kad policijos duomenimis, 2025 m. rugpjūčio pradžioje Logano aikštės rajone grupė paauglių ankstų sekmadienio rytą užpuolė buvusį JAV prezidento Donaldo Trumpo Vyriausybės efektyvumo departamento (DOGE) darbuotoją ir kartu su juo buvusią moterį, mėgindami pagrobti jų automobilį.

Po kelių dienų D. Trumpas įgyvendino savo grasinimą apeiti vietos valdžios institucijas ir įvedė tiesioginį federalinės valdžios valdymą mieste, pasiųsdamas šimtus Nacionalinės gvardijos karių kovoti su nusikalstamumu. Šie kariai mieste dislokuoti iki šiol.

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