Netikėtas atradimas lėktuve: keleivis įsitaisė rankinio bagažo daiktadėžėje

Tai ne pirmas kartas, kai toks vaizdo įrašas patenka į internetą. 2019 m. skrydžio palydovė – taip pat „Southwest“ skrydžio metu – buvo nufilmuota iškišusi galvą iš viršutinės, keleivių rankinio bagažo spintelės. Tuo metu oro linijos išplatino pareiškimą, kuriame teigė, kad įgulos narys mėgavosi „trumpa linksmybių akimirka“, o paskui patvirtino, kad „tai nėra įprasti įgulos veiksmai“.

„Southwest“ atstovas CNN sakė, kad oro bendrovė taip pat „žino“ apie praėjusios incidentą su bagažo spintelėmis ir šiuo metu jį „tiria“.

Atsižvelgiant į tai, kad keleiviams patariama visą kelionės lėktuvu laiką sėdėti savo vietose, paprastai prisisegus saugos diržą, turėtų būti savaime suprantama, kad lipti į viršutinę bagažo spintelę yra bloga mintis.

Kaip „CNN Travel“ sako britų skrydžių palydovas Krisas Majoras, virš galvos esanti daiktadėžė „nėra tinkama vieta keleiviui“.

„Jei kiltų turbulencija, jie galėtų susižeisti – jei juos išmestų, jie tikrai susižeistų, taip pat galėtų sužeisti po jais esantį žmogų“, – sako K. Majoras ir priduria, kad virš galvos esančioje spintelėje esantis keleivis taip pat negalėtų pasinaudoti deguonies kauke nelaimės atveju.

Jam antrina ir oro pagalvių tiekėjo „Diehl Aviation“ korporatyvinės komunikacijos viceprezidentas Guido van Geenenas. Jis CNN sakė, kad nors spintelės yra pritaikytos „gana dideliam svoriui“, tai nereiškia, kad jos yra saugi vieta keleiviams.

„Įlipti ir išlipti iš virš galvos esančių spintelių taip pat gali būti pavojinga“, – priduria G. van Geenenas.

Norėdamas patekti į spintelę, žmogus turėtų užlipti ant lėktuvo sėdynės atlošo, kuris nuo svorio gali net sulinkti.

G. van Geenenas taip pat atkreipia dėmesį į svarbų dalyką, kad „spintelių nėra galimybės atidaryti iš vidaus“, tai reiškia, kad jei esate spintelės viduje ir kas nors ją uždaro iš išorės, „turite problemą“.

„Apskritai mes tikrai nerekomenduojame naudoti viršutinių spintelių snaudimui, – sako G. van Geenenas. – Jos skirtos saugiai laikyti keleivių bagažą, bet nėra pritaikytos atsitiktiniam snauduliui“.

Skrydžio palydovas K. Majoras per 25 skraidymo metus yra matęs daugybę dalykų, tačiau dar niekada nebuvo matęs keliautojo, įlipusio į rankinio bagažo spintelėje.

„Jei pamatyčiau keleivį, bandantį įlipti į viršutinę spintelę, man prireiktų kelių sekundžių, kad patikėčiau, jog tai vyksta priešais mano akis“, – sako jis.

Vis dėlto K. Majoras pripažįsta, kad yra „matęs įgulos narių nuotraukų spintelėse“, ir teigia, kad tai yra „gana smerktinas dalykas“, kuris kartais pasitaiko, kai įgula yra viena tuščiame lėktuve dar prieš keleivių įlaipinimą.

Nors pastaruoju metu lėktuvuose padaugėjo nedrausmingų keleivių, K. Majoras sako, kad jei jis susidurtų su keleiviu spintelėje, automatiškai nepagalvotų apie tai, kad keleivis sąmoningai trukdo.

Pirmiausia, skrydžio palydovo tikslas būtų „tiesiog išprašyti keleivį“ iš daiktadėžės ir užtikrinti, kad visi būtų saugūs.

