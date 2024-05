Netanyahu sako, kad niekas neatgrasys Izraelio nuo savigynos

„Jei Izraelis bus priverstas stovėti vienas, Izraelis stovės vienas“, – pareiškė B. Netanyahu.

Kalbėdamas Holokausto aukų atminimo dienai skirtoje ceremonijoje Jad Vašem memoriale Jeruzalėje ministras pirmininkas apgailestavo, kad kai per Antrąjį pasaulinį karą naciai nužudė 6 mln. žydų, jo žmonės „negalėjo apsiginti nuo tų, kurie siekė mūsų sunaikinimo“.

„Mums nepadėjo jokia šalis“, – sakė jis, dėstydamas mintis plevėsuojant iki pusės stiebo nuleistai Izraelio vėliavai ir kai Holokaustą išgyvenę asmenys rengėsi uždegti fakelus.

„Šiandien vėl stojame į akistatą su priešais, nusiteikusiais mus sunaikinti“, – didelei į ceremoniją susirinkusiai miniai teigė B. Netanyahu.

Viena geltona kėdė stovėjo tuščia – ji buvo skirta įkaitams, kuriuos Gazos Ruože vis dar laiko „Hamas“.

„Sakau pasaulio lyderiams: joks spaudimas, joks bet kurio tarptautinio forumo sprendimas neatgrasys Izraelio nuo savigynos“, – akcentavo B. Netanyahu.

Jis išreiškė apgailestavimą dėl visame pasaulyje Izraeliui žeriamos kritikos, susijusios su karu Gazos Ruože, kurį sukėlė spalio 7 d. surengtas beprecedentis „Hamas“ išpuolis. Premjeras taip pat pasmerkė visame pasaulyje besiveržiantį „siaubingą antisemitizmo ugnikalnį“. B. Netanyahu kartu palygino JAV ir kitų šalių universitetuose kilusius protestus su žydų diskriminavimu Vokietijos universitetuose Antrojo pasaulinio karo metu.

„Koks teisingumo ir istorijos iškraipymas“, – kalbėjo jis.

Kritika, pasak B. Netanyahu, skrieja ne „dėl mūsų veiksmų, bet dėl to, kad mes egzistuojame... kad esame žydai“. „Jūs nesupančiosite mūsų rankų... Izraelis toliau kovos su žmogiškuoju blogiu... iki pergalės“, – pabrėžė B. Netanyahu.

Dabartinis karas Gazos Ruože prasidėjo po to, kai „Hamas“ surengė kruviną ataką prieš Izraelį, per kurią žuvo daugiau nei 1 170 žmonių, daugiausia civiliai, rodo oficialiais Izraelio duomenimis paremti naujienų agentūros AFP skaičiavimai. Smogikai per išpuolį taip pat pagrobė apie 250 įkaitų – Izraelis mano, kad 128 vis dar laikomi Gazos Ruože, įskaitant 35 asmenis, kurie, anot kariuomenės, yra negyvi.

Po atakos Izraelis pažadėjo sunaikinti „Hamas“ ir inicijavo atsakomąjį puolimą, per kurį, kaip skaičiuoja Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija, šioje „Hamas“ valdomoje teritorijoje iki šiol žuvo mažiausiai 34 683 žmonės.