Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Artimieji Rytai

Netanyahu prabilo apie „FlyDubai“ užpuoliką: „Akivaizdu, kad jis buvo linkęs į savižudybę“

2026-10-01 16:41 / šaltinis: BNS, ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-01 16:41
Pridėkite kaip šaltinį Google

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ketvirtadienį pareiškė, kad bendrovės „FlyDubai“ lėktuvo kapitoną užpuolęs antrasis pilotas buvo patyręs „radikalią islamistinę indoktrinaciją“.

Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu (nuotr. Gedimino Bartuškos)

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ketvirtadienį pareiškė, kad bendrovės „FlyDubai“ lėktuvo kapitoną užpuolęs antrasis pilotas buvo patyręs „radikalią islamistinę indoktrinaciją“.

REKLAMA
0

Kalbėdamas televizijos laidoje „Fox & Friends“, B. Netanyahu teigė, kad antrasis pilotas šiuo metu yra apklausiamas, tačiau pabrėžė: „Žinome, kad jis patyrė radikalią islamistinę indoktrinaciją.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis taip pat pridūrė, jog „užpuolikas šaukė įgulai: „Nužudykite mane, nužudykite mane“, todėl akivaizdu, kad jis buvo linkęs į savižudybę“.

REKLAMA
REKLAMA

Kapitonui ir keleiviams pavyko antrąjį pilotą sutramdyti ir neleisti jam sudaužyti lėktuvo.

Izraelio prezidentas apdovanos keturis „Flydubai“ lėktuve užpuoliką sustabdžiusius keleivius

Izraelio prezidentas Isaacas Herzogas ketina siūlyti keturis keleivius, padėjusius įveikti užpuoliką į Tel Avivą skridusiame „Flydubai“ lėktuve, apdovanoti Prezidento medaliu už pilietinę drąsą, ketvirtadienį pranešė jo biuras.

REKLAMA

I. Herzogas trečiadienį po dramatiško incidento kalbėjosi su keturiais Izraelio keleiviais ir padėkojo jiems už tai, kad padėjo išvengti lėktuvo katastrofos.

„Flydubai“ lėktuvas skrido iš Dubajaus į Tel Avivą, kai pilotų kabinoje kilo smurtinis incidentas. Antrasis pilotas, kaip įtariama, peiliu užpuolė kapitoną, o lėktuvas ėmė pavojingai smigti žemyn.

REKLAMA
REKLAMA

I. Herzogas nurodė, kad šie keleiviai yra Yanivas Hayounas, Shota Musayevas, Zvika Manesas ir Asafas Rajuanas.

„Jūs rizikavote savo gyvybėmis, kad išgelbėtumėte kitus, ir užkirtote kelią baisiai katastrofai. Šiandien visas pasaulis išvydo gražų ir drąsų Izraelio visuomenės veidą“, – sakė I. Herzogas.

Prezidentas įteikia šį medalį – aukščiausią Izraelio civilinį apdovanojimą už didvyriškumą, tačiau kandidatus oficialiai atrenka komitetas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Lėktuvo kapitonas iš Indijos Smitas Machchharas patyrė sunkių durtinių sužalojimų, tačiau sugebėjo pasipriešinti įtariamam užpuolikui ir atidaryti pilotų kabinos duris, todėl keleiviai ir įgulos nariai galėjo įveikti antrąjį pilotą. „Greiti keleivių ir įgulos veiksmai padėjo išvengti didelės katastrofos“, – sakoma pareiškime.

REKLAMA

Sunkiai sužeistam Indijos pilotui pirmąją pagalbą suteikęs odontologas Sh. Musayevas prezidentui sakė, kad visi lėktuvo keleiviai elgėsi didvyriškai.

„Lėktuve palaikėme vieni kitus, taip pat ir atvykę į Saudo Arabiją, rūpinomės vieni kitais taip, kaip ir turėtume“, – sakė jis.

Kitas keleivis A. Rajuanas įvykį pavadino „nepaprastu“. Pasak jo, iš pradžių keleiviai jautėsi bejėgiai. „Tačiau viską lėmė instinktas – išgyventi, išgelbėti šeimą, žmones ir vaikus.“

REKLAMA

Žiniasklaidos duomenimis, lėktuvu skrido 174 keleiviai, tarp jų 27 vaikai, o beveik visi keleiviai buvo Izraelio piliečiai.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų