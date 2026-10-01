Netanyahu prabilo apie „FlyDubai“ užpuoliką: „Akivaizdu, kad jis buvo linkęs į savižudybę“

Kalbėdamas televizijos laidoje „Fox & Friends“, B. Netanyahu teigė, kad antrasis pilotas šiuo metu yra apklausiamas, tačiau pabrėžė: „Žinome, kad jis patyrė radikalią islamistinę indoktrinaciją.“
Jis taip pat pridūrė, jog „užpuolikas šaukė įgulai: „Nužudykite mane, nužudykite mane“, todėl akivaizdu, kad jis buvo linkęs į savižudybę“.
Kapitonui ir keleiviams pavyko antrąjį pilotą sutramdyti ir neleisti jam sudaužyti lėktuvo.
Izraelio prezidentas apdovanos keturis „Flydubai“ lėktuve užpuoliką sustabdžiusius keleivius
Izraelio prezidentas Isaacas Herzogas ketina siūlyti keturis keleivius, padėjusius įveikti užpuoliką į Tel Avivą skridusiame „Flydubai“ lėktuve, apdovanoti Prezidento medaliu už pilietinę drąsą, ketvirtadienį pranešė jo biuras.
I. Herzogas trečiadienį po dramatiško incidento kalbėjosi su keturiais Izraelio keleiviais ir padėkojo jiems už tai, kad padėjo išvengti lėktuvo katastrofos.
„Flydubai“ lėktuvas skrido iš Dubajaus į Tel Avivą, kai pilotų kabinoje kilo smurtinis incidentas. Antrasis pilotas, kaip įtariama, peiliu užpuolė kapitoną, o lėktuvas ėmė pavojingai smigti žemyn.
I. Herzogas nurodė, kad šie keleiviai yra Yanivas Hayounas, Shota Musayevas, Zvika Manesas ir Asafas Rajuanas.
„Jūs rizikavote savo gyvybėmis, kad išgelbėtumėte kitus, ir užkirtote kelią baisiai katastrofai. Šiandien visas pasaulis išvydo gražų ir drąsų Izraelio visuomenės veidą“, – sakė I. Herzogas.
Prezidentas įteikia šį medalį – aukščiausią Izraelio civilinį apdovanojimą už didvyriškumą, tačiau kandidatus oficialiai atrenka komitetas.
Lėktuvo kapitonas iš Indijos Smitas Machchharas patyrė sunkių durtinių sužalojimų, tačiau sugebėjo pasipriešinti įtariamam užpuolikui ir atidaryti pilotų kabinos duris, todėl keleiviai ir įgulos nariai galėjo įveikti antrąjį pilotą. „Greiti keleivių ir įgulos veiksmai padėjo išvengti didelės katastrofos“, – sakoma pareiškime.
Sunkiai sužeistam Indijos pilotui pirmąją pagalbą suteikęs odontologas Sh. Musayevas prezidentui sakė, kad visi lėktuvo keleiviai elgėsi didvyriškai.
„Lėktuve palaikėme vieni kitus, taip pat ir atvykę į Saudo Arabiją, rūpinomės vieni kitais taip, kaip ir turėtume“, – sakė jis.
Kitas keleivis A. Rajuanas įvykį pavadino „nepaprastu“. Pasak jo, iš pradžių keleiviai jautėsi bejėgiai. „Tačiau viską lėmė instinktas – išgyventi, išgelbėti šeimą, žmones ir vaikus.“
Žiniasklaidos duomenimis, lėktuvu skrido 174 keleiviai, tarp jų 27 vaikai, o beveik visi keleiviai buvo Izraelio piliečiai.
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