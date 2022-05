Net karo metu: 12-metis britas išsiuntė laišką Zelenskiui ir gavo atsakymą

Praėjus kuriam laikui berniukas sulaukė atsakymo.

12-metis savo laišką įdėjo į siuntinį su humanitarine pagalba Ukrainai. Jis buvo surinktas jo mokykloje. Vaikinas nustebo ir labai apsidžiaugė pamatęs prezidento atsakymą, rašoma Jungtinės Karalystės Švietimo departamento „Twitter“ paskyroje.

The Ukrainian president @ZelenskyyUa has replied to a note from a 12-year-old boy from County Durham, saying, “what you say in your letter and what the United Kingdom does to support brings a smile to my face and to many others.”@UkrEmbLondon @Ukraine pic.twitter.com/DTg3ur6JtL