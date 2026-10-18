Neramumai Albanijoje – tęsiantis smurtiniams protestams, premjeras atsisako trauktis

Neramumai Tiranoje kilo antradienį, protestuotojams reikalaujant spręsti prastų universitetų sąlygų, didelių mokesčių už mokslą ir korupcijos problemas.
Demonstrantai reikalavo atsistatydinimo
Šimtai demonstrantų vidurdienį vėl susirinko prie Švietimo ministerijos skanduodami „Rama, atsistatydink“. Tarp minios ir policijos kilo įtampa, o pareigūnai minią tramdė vandens patrankomis bei ašarinėmis dujomis.
Gatvėse protestuotojai padeginėjo šiukšliadėžes, pakeliui daužė langus, įskaitant valdančiosios Socialistų partijos būstinę, o į policijos pareigūnus mėtė akmenis ir Molotovo kokteilius.
Prieš prasidedant protestui, miesto centro parduotuvės ir biurai duris bei langus apsaugojo metalinėmis langinėmis, o komunalininkai ardė grindinio trinkeles, kad demonstrantai neturėtų kuo mėtytis.
Daugiau nei valandą trukusioje vaizdo transliacijoje E. Rama atmetė galimybę trauktis iš pareigų ir pareiškė, kad šie protestai tėra „išorinės rankos darbas“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.