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TV3 naujienos > Užsienis

Neramumai Albanijoje – tęsiantis smurtiniams protestams, premjeras atsisako trauktis

2026-10-18 18:28 / šaltinis: BNS
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2026-10-18 18:28
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Albanijos policija sekmadienį panaudojo vandens patrankas ir ašarines dujas, smurtiniams antivyriausybiniams protestams tęsiantis jau šeštą dieną, o ministrui pirmininkui Edi Ramai (Edžiui Ramai) atmetus demonstrantų reikalavimus atsistatydinti.

Albanijos rūmai, Belgradas SCANPIX

Albanijos policija sekmadienį panaudojo vandens patrankas ir ašarines dujas, smurtiniams antivyriausybiniams protestams tęsiantis jau šeštą dieną, o ministrui pirmininkui Edi Ramai (Edžiui Ramai) atmetus demonstrantų reikalavimus atsistatydinti.

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Neramumai Tiranoje kilo antradienį, protestuotojams reikalaujant spręsti prastų universitetų sąlygų, didelių mokesčių už mokslą ir korupcijos problemas.

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Demonstrantai reikalavo atsistatydinimo 

Šimtai demonstrantų vidurdienį vėl susirinko prie Švietimo ministerijos skanduodami „Rama, atsistatydink“. Tarp minios ir policijos kilo įtampa, o pareigūnai minią tramdė vandens patrankomis bei ašarinėmis dujomis.

Gatvėse protestuotojai padeginėjo šiukšliadėžes, pakeliui daužė langus, įskaitant valdančiosios Socialistų partijos būstinę, o į policijos pareigūnus mėtė akmenis ir Molotovo kokteilius.

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Prieš prasidedant protestui, miesto centro parduotuvės ir biurai duris bei langus apsaugojo metalinėmis langinėmis, o komunalininkai ardė grindinio trinkeles, kad demonstrantai neturėtų kuo mėtytis.

Daugiau nei valandą trukusioje vaizdo transliacijoje E. Rama atmetė galimybę trauktis iš pareigų ir pareiškė, kad šie protestai tėra „išorinės rankos darbas“.

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