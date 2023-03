Niekuo nepagrįsdama ji pareiškė, kad pinigai, išleisti Didžiosios Britanijos paramai Ukrainai, turi įtakos šalies aprūpinimui maistu.

„Jie valgys voveres, bet vis tiek tieks haubicas“, – kalba propagandistė.

Kaip seniai įprasta, O Skabejeva nepateikė jokių šiuos teiginius pagrindžiančių įrodymų.

Russian propagandist Skabeyeva says that some restaurants in Great Britain started serving squirrels because of the food shortage in the country.



She implies that all the money went towards weapons for Ukraine, and now Britons must eat squirrels. pic.twitter.com/CW9TKgPrm4