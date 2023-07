Navalno komandos nariai Vilniuje išvydo patyčias iš rusų

Birželio 8-ąją vieno Hurgados viešbučio paplūdimyje ryklys sudraskė 23-ejų rusą Vladimirą Popovą. Tuomet socialiniuose tinkluose, ypač rusakalbėje telegramo aplinkoje, išplito patyčių banga, kurių metu buvo juokaujama šia tema. Pavyzdžiui, Rusijos agresijos Ukrainoje kontekste buvo kuriami memai apie į ukrainiečių pusę perėjusį ryklį.

„Cha cha, ką tik užtikau šį narsų NAFO kovotoją, nešantį guminį ryklį Vilniaus gatvėmis. Tavo narsus kryžiaus žygis prieš mirusį rusų turistą, kuris buvo suvalgytas gyvas šeimos akyse, yra iš tiesų herojiškas. Niekada nepasiduok, Liūtaširdi“, – savo žinutėje „Twitter“ parašė M. Pevčich.

REKLAMA

REKLAMA

Haha, just bumped into this brave NAFO fighter fearlessly carrying a rubber shark in the streets of Vilnius. Your vigorous crusade against the dead Russian tourist who was eaten alive in front of his family is truly heroic. Never give up, Lionheart. pic.twitter.com/8kfPXPnD3r REKLAMA July 9, 2023

Nuotraukoje matomas buvęs Vilniaus „naktinis meras“ Markas Adamas Haroldas atsakė į M. Pevčich žinutę: „Jūs pasakėte šią nesąmonę, ne aš. Nuotraukoje esu aš. Esu pasirengęs debatams su jumis kada tik bus patogu“.

Hello, I am the organiser of the event and I am not sure it's appropriate to mention Kara-Murza and Navalny in the same sentence. pic.twitter.com/LKVq9jwn5d — Mark Adam Harold 🇱🇹🇺🇦🏳️‍🌈🇪🇺 (@markadamharold) July 9, 2023

„Atsiprašau, jeigu ne viską suprantu. Gal aš tiesiog negaliu patikėti tuo, ką matau. Ar „NAFO suvažiavimas“ Vilniuje IŠ TIESŲ ant scenos švenčia ryklio suryto turisto mirtį? „Humoristinė kova su Maskva“? Ar man vienai nėra juokinga istorija apie vyruką, kurį surijo gyvą?“ – kitoje savo žinutėje rašė M. Pevčich. Tyrėja retoriškai klausė, ar NAFO atstovai nori visų rusų mirties, o gal ir jos pačios mirties taip pat.

REKLAMA

REKLAMA

Apologies if I am being slow. Perhaps I just don't want to believe my own eyes. Is 'NAFO summit' in Vilnius ACTUALLY celebrating on stage the death of a tourist eaten by a shark? 'Fighting Moscow with humour'? Am I the only missing what's funny about a guy being eaten alive? pic.twitter.com/wK9Pm3j0yV — Maria Pevchikh (@pevchikh) July 9, 2023

Vilniuje reziduojantis buvęs A. Navalno „Kovos su korupcija fondo“ vadovas L. Volkovas taip pat kritikavo sprendimą atsinešti į renginį pripučiamą ryklį.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Faktas, kad NAFO labai padeda Putinui. Labai svarbi Putino propagandos linija „Vakarai palaiko Ukrainą, nes tiesiog nori sunaikinti visus rusus“ išvis išnyktų… jeigu ne aktyvi NAFO pagalba“, – aiškino jis.

The fact is that NAFO helps Putin a lot.

Putin's very important propaganda line "The West supports Ukraine because they just want to kill all the Russians" would have faded away... were it not for the constant help of NAFO. https://t.co/sG4Wmn92w9 REKLAMA July 9, 2023

Ukrainoje kilusią piktdžiugą dėl Hurgadoje ryklio sudraskyto ruso kritikavo ir buvęs V. Zelenskio administracijos patarėjas O. Arestovyčius.

Kas yra NAFO?

Vilniuje šeštadienį vyko prieš Rusijos dezinformaciją socialiniuose tinkluose kovojančių aktyvistų suvažiavimas, pažymėtas juokeliais ir paramos Ukrainai iniciatyvomis.

NAFO, decentralizuota aktyvistų socialiniuose tinkluose bendruomenė, į melagingą ar klaidinančią Rusijos informaciją atsako sarkazmu, pašaipomis ir šmaikščiais vaizdeliais – memais.

REKLAMA

Po Rusijos invazijos Ukrainoje susivienijusių bendraminčių grupė tokiu būdu taip pat skatina aukoti Ukrainą remiančioms iniciatyvoms.

NAFO (North Atlantic Fella Organization, angl.) savąjį „viršūnių susitikimą“ surengė likus kelioms dienoms iki tikrojo NATO viršūnių susitikimo Vilniuje.

Jame dalyvavo apie 200 žmonių.

„Kai sužinojome, kad čia vyks NATO viršūnių susitikimas, pagalvojome, jog tai galėtų būti proga surinkti daugiau lėšų Ukrainai. NAFO viršūnių susitikimas buvo akivaizdi idėja, nes tai – juokinga idėja“, – BNS sakė susitikimo organizatorius, aktyvistas Markas Adamas Haroldas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Šiuo metu bendruomenę vien „Twitter“ paskyroje seka beveik 108 tūkst. žmonių.

Kovos su dezinformacija aktyvistų grupės pavadinimas NAFO (North Atlantic Fella Organization, angl.) – tai žaidimas NATO (North Atlantic Treaty Organization, angl.) pavadinimu.

Iš Aljanso „pasiskolintas“ ir NAFO logotipas, nors šios dvi organizacijos nėra tarpusavyje susijusios.

Kas yra Pevčich ir Volkovas?

M. Pevčich gyvena ir dirba Londone, turi dvigubą Didžiosios Britanijos ir Rusijos pilietybę, o L. Volkovas į Vilnių nuo persekiojimo Rusijoje pabėgo dar prieš karą. 2021-aisiais buvo paviešinta informacija, kad A. Volkovas turi leidimą gyventi Lietuvoje. Abu jie yra ilgamečiai A. Navalno įkurto „Kovos su korupcija fondo“ nariai.

REKLAMA

M. Pevčich žinomumą pasaulyje įgavo 2020-aisiais, po A. Navalno apnuodijimo istorijos. Ji tuomet buvo viena iš kartu su juo skridusių asmenų. Būtent M. Pevčich, sužinojusi apie apnuodijimą, iškart nuvyko į viešbučio kambarį, kuriame prieš lemtingą kelionę buvo apsistojęs A. Navalnas, ir paėmė ten buvusius plastikinius vandens butelius, kuriuos vėliau išsiuntė į laboratoriją Vokietijoje. Vėliau buvo nustatyta, kad A. Navalnas apnuodytas cheminiu ginklu „Novičiok“.

REKLAMA

L. Volkovas daugelį metų ėjo šios organizacijos, Rusijoje kovojančios su valdžios korupcija ir paviešinusios begalę aukščiausių šalies vadovų korupcijos pavyzdžių, vadovo pareigas.

2023-ųjų kovo mėnesį jis buvo priverstas pasitraukti iš vadovaujančių pareigų po to, kai paaiškėjo, kad pasirašė viešą kreipimąsi į Europos Sąjungą dėl sankcijų rusų oligarchui Michailui Fridmanui nutraukimo savo vadovaujamos organizacijos vardu. Tuomet šiose pareigose jį pakeitė M. Pevčich.