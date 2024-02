Naujausia apklausa: 61 proc. vokiečių baiminasi, kad Ukrainos karas gali išplisti į NATO teritoriją

Nuomonės tyrimo instituto INSA apklausa, atlikta laikraščio „Bild am Sonntag“ užsakymu, parodė, jog 61 proc. respondentų bijo, kad karas gali išplisti į Vakarų gynybinio aljanso teritoriją. 31 proc. sakė manantys, kad to nebus ar tikriausiai nebus. 8 proc. savo nuomonės nepareiškė.

Paklausti apie Ukrainos pabėgėlių integraciją, 51 proc. vokiečių nurodė, kad ji, jų nuomone, nepavyko arba veikiau nepavyko. Tik 28 proc. mano, kad integracija pavyko.

49 proc. apklaustųjų, be to, pareiškė nuomonę, kad Ukrainos pabėgėliai Vokietijoje gauna per didelę paramą. 35 proc. mano, kad pagalba yra derama, o 5 proc. – kad turėtų būti didesnė.