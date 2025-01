Naujausi skaičiavimai: jaunoji karta atsisako alkoholio

Generalinis chirurgas Vivekas Murthy savo naujausioje rekomendacijoje teigė, kad alkoholio vartojimas yra trečia pagrindinė vėžio priežastis, kurios galima išvengti JAV, po tabako vartojimo ir nutukimo.

Jis rekomendavo parengti įspėjimus ant alkoholio pakuočių, kad būtų geriau informuojama apie žalingą alkoholio vartojimo poveikį.

„Žinokite, kad vėžio rizika didėja vartojant daugiau alkoholio“, – teigė V. Murthy.

Ir pridūrė: „Svarstydami, ar gerti ir kiek gerti, nepamirškite, kad mažiau yra geriau, kai kalbama apie vėžio riziką.“

„Business Insider“ išanalizavo ekonominės analizės biuro ir Darbo statistikos biuro duomenis apie alkoholio išlaidas, kad sužinotų, kaip pasikeitė alkoholinių gėrimų vartojimas.

Jie parodė, kad per pastaruosius kelis dešimtmečius išlaidos sumažėjo, ypač tarp jaunesnių nei 25 metų amerikiečių.

Ekonominės analizės biuro duomenys rodo, kad nuo 1959 m. sumažėjo asmeninių vartojimo išlaidų dalis, tenkanti alkoholiniams gėrimams.

Tuo tarpu išlaidos vynui, kaip asmeninių išlaidų dalis, šiek tiek padidėjo.

Be to, išlaidų duomenys rodo, kad jaunesni nei 25 metų amžiaus asmenys vidutiniškai išleido mažiau nei ši amžiaus grupė prieš kelerius metus.

