Psichoterapeutas atskleidė, kas nutinka mūsų psichikai, kai geriate alkoholį: to daugelis nežino

Psichoterapeutas Martynas Marcinkevičius kalbėjo, kad problemos su alkoholio vartojimu prasideda nuo įvairių psichologinių problemų. Daugiau serga šia liga moterys.

„To alkoholizmo, kuris griauna žmogaus gyvenimą, daro neigiamą įtaką jo sveikatai, socialinei būklei, tai dažniausiai atsiradimo priežastys yra vis dėlto kažkokios ar anokios psichikos problemos. Tas, pavyzdžiui, labai gražiai atsispindi vyrų, moterų statistikoj.

Jei mes paimtumėm tik psichikos ligas, tai statistiškai dažniau serga moterys, jeigu paimtumėm tą sausą statistiką. Jei imam alkoholio ir psichikos ligos plius alkoholio vartojimą, tada maždaug šie skaičiai susilygina ir vyrai netgi lenkia“, – paaiškino M. Marcinkevičius.

Iš seniau atsirandantys depresijos požymiai

Skaudi tiesa ta, anot specialisto, kad stipriuosiuose, svaigiuosiuose gėrimuose žmonės nori pabėgti nuo savo rūpesčių, problemų. Praktikoje, alkoholizmas atsiranda dar iš anksčiau, kai pradeda bręsti pirmieji depresijos požymiai.

„Tas ir rodo, kad iš tikrųjų, labai dažnai, mes su tuo susiduriam ir praktikoj, kada pradeda aiškinti viso gyvenimo analizę ir ieškoti nuo ko viskas prasidėjo, išsiaiškini, kad žmogui tuo metu buvo kažkokios depresijos požymiai ar padidintas nerimas.

Liaudiškai tariant, mes dažniausiai alkoholyje kažką skandinam, čia tokių „gėrikų“, kurie prasigeria tik iš linksmumo, yra labai mažai. Aš nesakau, kad tokių nėra, bet, sakysim, pavieniai. Absoliuti dauguma žmonių prasigeria būtent dėl to, kad kažkokia problemas alkoholyje skandina“, – teigė vyras.

Svarbu: ieškoti priežasties, kodėl vartojame alkoholį?

Kai pas psichoterapeutą atvažiuoja priklausomas nuo alkoholio žmogus, kad būtų galima jam padėti, labai svarbu, pirmiausia, išsiaiškinti vartojimo priežastis. Dažnai žmonės susiduria ne tik su depresijos požymiais, bet ir kitomis psichologinėmis problemomis, kaip potrauminis stresas ar nerimas.

„Nuo ko mes pradeda, tarkim, jei žmogus atvažiuoja su priklausomybe nuo alkoholio, tai mes visuomet pradedam ieškoti priežasties, nes vėlgi, jei nepašalinsi priežasties, tai niekada neišgydysi pačios ligos. Čia labai dažnai išsiaiškinam, ar čia depresija, ar yra nerimo.

Dabar su kuo tenka dažnai susidurt – potrauminiu streso sutrikimas, labai būdingas alkoholizmas. Kadangi mes dirbam su ukrainiečių kariais, pabėgėliais, tai potrauminiam stresui labai būdingas alkoholizmas. Daugeliui labai šitų psichikos sutrikimų yra mechanizmas, jei šios ligos nėra gydomos taip, kaip jos turėtų būt gydomos, tai dažniausiai žmonės užsiima savigyda. O savigyda labiausiai prieinamas daiktas yra alkoholis“, – analizavo psichoterapeutas.

Kitas dalykas, moterys kai kurios piktnaudžiauja raminamaisiais vaistais, benzodiazepinai, bet jų sunkiau gaut, dabar čia sugriežtino. Pavyzdžiui, Lietuvoj tris-keturis kartus didesnis suvartojimas, negu Skandinavijos ar kitose šalyse. Mes, jei negydome taip, kaip reikia gydyti, tai alkoholiu, raminamaisiais vaistais vis tiek žmogus ieško kažkokio nusiraminimo.

Alkoholis ilgainiui paveikia mūsų psichiką

Kaip dalinosi M. Marcinkevičius, alkoholis veikia ir paveikia nervų sistemą. Po kurio laiko pradeda atrodyti lyg kažko trūktų, pavyzdžiui, laimės jausmo, kurio tik trumpam suteikia alkoholis ir po to jį sugeba „atimti“.

„Jeigu žiūrėt biocheminiam lygmeny, alkoholis veikia per tas pačias neuromediatorių sistema, tai pirmiausia serotonino sistema, kaip ir depresija. Būtent depresijos atvejų vienas pagrindinių depresijos mechanizmų – serotonino sumažėjimas. Būtent išgėrus alkoholio, laikinai sero, laikinai serotonino padaugėja. Jo padaugėja ne dėl to, kad daugiau pasigamino, o dėl to, kad alkoholis ištraukia, paduoda iš rezervo.

Automatiškai, jo lieka dar mažiau. Tada reiškia atsiranda dar gilesnė depresija ir atsiranda ydingas ratas, išgeriam, lyg tuo metu pagerėja, ta sąskaita, kad paimam iš rezervų ir lieka daug mažiau“, – akcentavo apie priklausomybės priežastis jis.

Gydymo būdai

Anot M. Marcinkevičiaus, priklausomybės nuo alkoholio prasideda nuo priežasties suradimo. Toliau gydymas priklauso nuo to, kiek laiko žmogus vartoja alkoholį.

Gydymas: bandymas surasti priežasties vienokios ar kitoks. O toliau labai priklauso nuo alkoholizmo stažo, kiek laiko žmogus vartoja. Yra žmonės, kurie geria užgėrimais, yra žmonės, kurie geria kiekvieną dieną mažais kiekiais. Yra tas vadinamas paslėptas moterų alkoholizmas, kur šeima, artimieji sužino tik po daugelio metų, nes labai moka slėptis ir gerti vienos vakarais.

To alkoholizmo visokių formų yra, aišku, kuo ilgesnis žmogaus stažas, tai tuo sunkiau paskui gydyt. Net jei išsiaiškini pirminę priežastį, ir jeigu pažeistos visi neuromediatoriai, tada yra sunku atstatyti, bet tikrai įmanoma“, – sakė jis.

Sėkmės istorijų egzistuoja ne viena, išgyti tikrai įmanoma

Pasak eksperto, pavyzdžių, kaip sėkmingai žmogus išgyja, tikrai yra ne viena. Reikia tik pasiryžti, panaikinti priežastis ir turėti didelę motyvaciją.

„Jeigu gerai pagalvotumėm, žmonės vyresni, tikrai rastų savo pažįstamų, giminių rate, kurie daug metų gėrė, o dabar jau nebegeria. Tų sėkmės istorijų tikrai yra nemažai. Tam, kad būtų sėkmės istorija, reikalingi du dalykai. Pirmas – turi būti pašalintos ir išsiaiškinot priežastys, nes jeigu mes žmogų gydysim tik nuo alkoholizmo, bet jo nepagydysim nuo depresijos, ar nuo potrauminio streso sutrikimo, tai be abejo, po kurio laiko jis vis tiek išgers.

Antras dalykas, jeigu norim, kad sėkmės istorija būtų, žmogus turi turėti tikra motyvaciją, nes nori, ale, visi, nu, bent jau dauguma. Čia žinot, kaip aš noriu būti milijonieriumi, bet, sakysim, neinu niekur ir nedirbu. Arba noriu numesti svorio, bet neinu kiekvieną dieną į sporto klubą, nesilaikau dietų, geriausiu atveju, nusiperku kokių liekninančių papildų. Motyvacija, tai reiškia, kad žmogus į tai turi įdėti daug pastangų. Tai jei pašalinama priežastis, žmogus turi tikrą motyvaciją, tai sėkmės istorijų yra tikrai nemažai“, – dalinosi įžvalgomis M. Marcinkevičius.