JAV generalinis chirurgas: ant alkoholio etikečių turėtų būti skelbiami perspėjimai dėl vėžio

Generalinio chirurgo Viveko Murthy teigimu, apie ryšį tarp alkoholio vartojimo ir vėžio yra žinoma nuo praėjusio amžiaus devintojo dešimtojo, o apie su tuo susijusius pavojus byloja vis daugiau įrodymų. Tačiau etiketės su privalomais perspėjimais nepadeda sušvelninti grėsmės sveikatai.

„Alkoholis yra gerai žinoma ir lengvai išvengiama vėžio priežastis, dėl kurios Jungtinėse Valstijose kasmet diagnozuojama maždaug 100 000 naujų vėžio atvejų bei nuo šios ligos miršta 20 000 žmonių“, – pranešime teigė V. Murthy, pabrėždamas, kad toks aukų skaičius yra didesnis nei tas, kurio kasmet pareikalauja girtų vairuotojų sukeltos automobilių avarijos, tai yra 13 500.

„Tačiau dauguma amerikiečių apie šią riziką nežino“, – pridūrė jis, pabrėždamas, kad būtina kuo skubiau imtis šviesti visuomenę.

1988 m. pristatytas ir šiuo metu naudojamas perspėjimas tenurodo, kad „dėl apsigimimų rizikos moterys neturėtų vartoti alkoholinių gėrimų neštumo metu“ ir kad „alkoholio vartojimas daro neigiamą poveikį jūsų gebėjimui vairuoti automobilį ar valdyti įrenginius bei gali sukelti sveikatos problemų“.

V. Murthy paragino Kongresą pasekti kitų šalių, pavyzdžiui, Pietų Korėjos ir Airijos pavyzdžiu ir atnaujinti šį perspėjimą, siekiant atspindėti naujai nustatytą vėžio riziką.

Vartojant alkoholį, išauga rizika susirgti mažiausiai septynių rūšių vėžiu, įskaitant krūtų, storosios ir tiesiosios žarnos, kepenų, burnos, gerklės, stemplės ir gerklų vėžį. Vien krūtų vėžio atveju 16,4 procentų visų susirgimų sukelia alkoholis.

Tačiau visuomenė vis dar nėra pakankamai informuota. 2019 m. atlikto tyrimo metu nustatyta, kad vos 45 proc. amerikiečių mano, kad alkoholis didina riziką susirgti vėžiu – tuo tarpu manančių, kad vėžio rizika gali išaugti dėl radiacijos, yra net 91 proc., dėl tabako vartojimo – 89 proc., dėl kontakto su asbestu – 81 proc. ir dėl nutukimo – 53 proc.

Be to, naujausiame pranešime keliamas klausimas ir dėl JAV nustatytų rekomendacijų, pagal kurias vyrams nustatytas ne daugiau nei dviejų, o moterims – ne daugiau nei vieno gėrimo per dieną limitas.

Tačiau net 17 proc. su alkoholiu susijusių mirčių dėl vėžio fiksuojama tarp tų, kurie laikosi šių limitų, o tai reiškia, kad juos reikėtų peržiūrėti.

Pranešime pastebima, kad labai svarbus vaidmuo tenka ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams, kurie turėtų informuoti pacientus apie su alkoholiu susijusią riziką, siūlyti intervencijas, o prireikus – skirti gydymą.

Alkoholis vėžį sukelia ketveriopai.

Jis skildamas pavirsta DNR ardančiu acetaldehidu, sukelia oksidacinį stresą, nuo kurio nukenčia DNR, baltymai ir ląstelės, išbalansuoja hormonų, tarp jų ir estrogeno lygį ir dėl to išauga krūties vėžio rizika bei palengvina kancerogenų (įskaitant tuos, kuriuos įkvepiame su tabako dūmais) pasisavinimą.